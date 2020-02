Petrobras inicia testes em reservatório de águas ultra-profundas na Bacia SE/AL

27/02/20 - 06:05:53

A Petrobras iniciou no último sábado (22) os Testes de Longa Duração (TLD) de capacidade de petróleo e gás no reservatório Farfan, em água ultra-profundas de Sergipe.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Comunicação nesta quarta-feira (26).

“Os testes de longa duração são fundamentais para que a Petrobras, tenha mais detalhes dos reservatórios encontrados em Sergipe. A expectativa é a melhor possível”, afirma o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho.

Na sexta-feira (21), a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) autorizou o início da produção no reservatório. A licença do Ibama para perfuração foi concedida em dezembro de 2019 e tem validade de 180 dias.

O prazo para conclusão dos testes na bacia Sergipe-Alagoas é dezembro de 2020 e a perspectiva é de instalação de dois FPSOs definitivos para exploração dos campos.

As descobertas têm movimentado o setor no estado e gerado boas perspectivas para o desenvolvimento de Sergipe. Apenas uma das descobertas, Poço Verde, tem 11,9 bilhões (P50) de m³ de gás natural in place (VGIP).

Foto: André Motta/Petrobras/Arquivo