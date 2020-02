PMs RECUPERAM MAIS DUAS MOTOCICLETAS NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

27/02/20 - 06:41:01

A ação dos policiais militares do 7º BPM tem evitado vários roubos de motocicletas no município de Lagarto.

Nesta quarta-feira (26) os militares foram acionados para atender uma ocorrência de e terminou em uma perseguição policial. Os elementos tentam escapar depois de uma ordem de parada de uma viatura comandada pelo coronel Arthur comandante do 7° Batalhão a dois suspeito em uma moto.

Os elementos não pararam e saíram circulando pelas ruas da cidade por cerca de sete minutos, porém eles foram interceptados e conduzidos até a delegacia de Lagarto.

Em outra ação dos militares do 7° BPM, os militares abordaram dois suspeitos em uma moto em atitude suspeita e ao verificarem a numeração do motor perceberem que havia letras e números danificados, o que levantou a suspeita.

Os elementos e a moto foram conduzidas até a delegacia para averiguação cabíveis.

Ainda na quarta-feira, as ações realizadas houve na primeira ação a perseguição a uma dupla perigosa e suspeita de assaltos, roubos e tráfico e foi recuperada uma moto cor amarela CG 160. Já no início da noite os Militares recuperaram duas motos com suspeita de adulteração de numeração de chassis.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende