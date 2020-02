Projeto político em risco

27/02/20 - 00:01:51

Diógenes Brayner

Ainda na ressaca de carnaval – que vai se estender até domingo – tratar sobre política é um tanto quanto perturbador. Principalmente quando se trata da formação de chapas e flertes para apoios a majoritários. Algumas poucas reuniões em Aracaju, mas onde havia algum grupo, um papo ao incentivo de bebidas e tira-gostos, o assunto não era outro, senão as eleições de outubro. Em março abrem-se as janelas para transferências de partidos e em abrir o último mês para desincompatibilizações.

Em poucas palavras, tem início o processo eleitoral e ficará estranho que alguém influente no quadro eleitoral se mantenha em silêncio e anuncie que só tratará do assunto mais adiante. Lógico que há muita coisa a acontecer, inclusive o registro de chapas, que termina de 04 de agosto, mas tem outras providências que devem ser bem adotadas, fora desse prazo, caso sejas necessárias consolidações para fortalecimento de estruturas político-partidárias, que visem além de 2020.

É o caso do próprio Edvaldo Nogueira (sem partido), que tenta a reeleição e está em boa condição, e do líder maior do processo sucessório, que é o governador Belivaldo Chagas (PSD). Percebe-se impaciência de presidentes de partidos, que também são fortes na Capital, pela espera de uma posição mínima em torno de como se dará uma aliança histórica, mas que se divide por divergências pessoais e sem cunho ideológico.

Edvaldo Nogueira não demonstra isso de forma clara – e está certo – mas a saída do PT, para lançamento de candidatura própria, de alguma forma desestrutura o bloco e o trabalho para segurar o eleitorado tem que ser redobrado e eficiente. O próprio governador Belivaldo Chagas (PSD), que até já se manifestou em relação a participar da formação da chapa – o que está absolutamente correto – deve fazer previsões mais sombrias para as eleições estaduais de 2022, caso se mantenha essa situação aparentemente acéfala.

O Partido dos Trabalhadores não vê nenhum inconveniente em permanecer no projeto político liderado por Belivaldo, mesmo que se ponha em situação de oposição a Edvaldo, o candidato que o governador apoia. O argumento é que esse mesmo quadro existe em outras cidades e se perguntam: “Por que não na Capital?” Queiram ou não, faz diferença. Nas eleições estaduais tem toda a importância um sair forte e coeso da Capital para o interior, mesmo com as naturais divergências paroquiais.

Um detalhe: a oposição está comemorando esse desarranjo na estrutura de aliança em Aracaju, porque acredita que o PT pode ser o ponto do desequilíbrio até no segundo turno, caso haja, porque os petistas podem buscar partidos que tenham a mesma posição do momento para apoiar em outra decisão. Isso não será bom para manter o projeto de estrutura política traçado há 10 anos.

Um Futuro Próximo

Em pleno arrastão do Bloco Rasgadinho, Everton Souza – na foto ao lado de Jackson Barreto (C) e Robson Viana (E) – escreve a legenda: “Um futuro bem próximo”.

*** Everton é pré-candidato de Jackson a vereador, pelo Pros, de Robson Viana.

*** Everton Souza ainda escreveu: “Renovação, Aracaju, Política Séria, Tamos Juntos, Pré-Candidato a Vereador”.

Quase todos os dias

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) circulou quase todos os dias no Rasgadinho, como faz todos os anos. Dessa vez, sempre próximo ao amigo Robson Viana.

*** Também esteve em companhia de Everton Souza, prestigiando um bloco que ajudou a fundar em Aracaju.

Clóvis no Avante

Extra! Extra! – O empresário Clóvis Silveira deixa o PSC e é o novo presidente estadual do AVANTE em Sergipe.

*** Clóvis vinha conversando com o presidente nacional do Avante, deputado federal Luiz Tibé, e na semana passada assumiu definitivamete a direção do Avante no Estado.

*** Clóvis Silveira está montando a chapa proporcional do partido, para disputar Câmaras Municipais em Aracaju e outras cidades do interior.

Como fica o PSC

O PSC passa a ser presidido em Aracaju pelo genro de Clóvis Silveira, Antônio Fernandes Noronha, que já formou toda a chapa proporcional da sigla.

Tem mais: Clóvis vai atender na sede do Avante, abaixo de uma frondosa mangueira, à Rua Zaqueu Brandão, 70, que é o número do partido.

Belivaldo retorna

O governador Belivaldo Chagas (PSD) retornou na terça-feira à noite a Sergipe. Passou o carnaval em uma praia próxima a Maragogi (AL), quase fronteira com Pernambuco.

*** Aproveitou para descansar ao lado da mulher, filha e amigos de sua intimidade.

*** Vai começar a falar de política até o dia 15 próximo.

Papo no cafezinho

Apesar do carnaval, pelo menos quatro políticos disseram que a coordenação da campanha de Márcio Macedo (PT), que disputa a Prefeitura de Aracaju, está bem dividida e pode ter problemas internos durante a pré-campanha.

*** Um deles, filiado ao partido, admitiu que “há excesso de estrelas, vaidades das celebridades e falta de humildade”.

*** E finalizou: “se não fizerem uma reflexão, ficará mais difícil.

Ainda por Belivaldo

O governador Belivaldo Chagas (PSB) ainda vai reunir todo o bloco de alianças para tentar que o grupo se mantenha unido na disputa pela Prefeitura de Aracaju.

*** O objetivo é que o PT se mantenha na Aliança e não haja racha.

*** A visão maior é que se mantenha o grupo político unido, já pensando em 2022.

Dentro do PT

Acontece que dentro do próprio PT ainda tem gente que prefere o partido aliado a Edvaldo Nogueira, do que partir para uma candidatura própria.

*** Considera que “há risco numa candidatura solo”.

*** Também no PT tem quem admita a união do bloco, mas que seja assim na Capital e nas demais cidades do Interior.

Gilmar manda recado

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) manda um recado: “podem me tirar da disputa, mas não da eleição”, deixando claro que vai participar diretamente da campanha municipal.

*** Gilmar não está vinculado a nenhum outro partido, mas pode apoiar o nome que faça oposição a Edvaldo Nogueira.

André na Sapucaí

O carnaval de Pirambu praticamente chega ao fim, em termos oficiais. Até o prefeito da cidade, Elio Martins (PSC), estava na Marquês de Sapucaí vendo o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

*** André Moura, chefe da Casa Civil do Rio, levou parte familiares, amigos e ocupou um dos camarotes oficiais. Um loucura!

Em ritmo normal

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) circulou pelo interior e disse ontem que as conversas seguem em seu ritmo normal: “Temos vários ajustes de chapas em todo o Estado”.

*** Admite que as conversas podem acelerar um pouco mais com a janela de transferência de vereadores e o prazo de filiação.

Sobre o vice

Alessandro acha cedo para falar sobre definição do candidato a vice e acrescenta que a vereadora Emilia Corrêa (Patriota) “é nossa parceira nessa construção e será candidata à reeleição”.

*** – Foi uma decisão dela que será respeitada, disse.

*** Quanto a um novo encontro com Valadares Filho (PSB), segundo Alessandro, “deve acontecer nos próximos dias”.

Conversa política

O Republicanos deverá ter uma conversa política com o prefeito Edvaldo Nogueira neste início de março. Será diante desse diálogo que o partido vai decidir o seu rumo.

*** Segundo o ex-deputado Heleno Silva, há grande possibilidade de o partido apoiar a reeleição de Edvaldo.

*** Disse que no momento o Republicanos está focado na montagem de chapa proporcional, “que está boa, como nomes novos que pregam a mudança”.

Rogério convoca

Senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que os líderes das instituições democráticas precisam se posicionar de forma clara às inferências, se comprovadas, do presidente da República contra o Congresso.

*** Como líder do PT no Senado, “estamos alinhados a todas as forças contra este crime de responsabilidade”.

Vão se arrombar!

Subtenente Edgard Menezes posta: É impressionante, quando o jornalista mete o cacete em qualquer pessoa é crítica, porém, qualquer pessoa que criticar um jornalista é ataque.

*** “Vão se arrombar, ruma de fio da gota”.

Um bom bate papo

Decisões amarradas – Cidades do interior tiveram muito mais movimento político que carnavalesco. Muita conversa e algumas decisões ficaram “amarradas”.

Ressaca de carnaval – A normalidade funcional em Sergipe só retorna na próxima segunda-feira (02/03). Até lá predomina a ressaca de carnaval.

Apenas descanso – O carnaval de Sergipe foi um dos mais tranquilos de todos os tempos. Aracaju continua mantendo o “turismo do descanso”.

Único bloco – O bloco o “Rasgadinho” manteve a única tradição do carnaval de rua durante o p0eríodo, com Robson Viana exibindo fantasia de Nero.

Tira a máscara – Jair Bolsonaro aproveita o carnaval e expõe seu desejo de contar com as forças armadas para um golpe militar. Ao contrário dos bons foliões, Bolsonaro tirou a máscara.

Apenas Neópolis – Das cidades do interior, apenas Neópolis manteve o estilo de carnaval de sempre, com muita agitação e a presença de foliões.

Fortalecer grupo – Alguns deputados visitaram suas bases eleitorais durante os quatro dias de carnaval, para fortalecer os seus grupos.

Ataca escolas – Secontasa diz que, de família miliciana, Eduardo Bolsonaro ataca escolas de samba e as associa a traficantes e bicheiros.

Mario Sabino – “Jair Bolsonaro continua a construir um enorme telhado de vidro. Não xinguem o mensageiro. É só uma constatação de quem acompanha os movimentos em Brasília.