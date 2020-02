Última semana: Le Cirque se despede da cidade de Aracaju

27/02/20 - 05:00:08

A curta temporada do Le Cirque em Aracaju está chegando ao fim em sua última semana. O circo está se despedindo do público com as últimas apresentações do novo espetáculo “Xtreme”. O Le Cirque está localizado em frente ao Shopping Riomar, no Bairro Coroa do Meio e as apresentações são realizadas diariamente às 20h e também às 16 e 18h nos sábados, domingos e feriados.

O novo espetáculo está triando o fôlego do público sergipano com atrações jamais vistas com números circenses especialmente elaborados para encantar crianças e adultos.

“Xtreme” conta com dezenas de artistas e consegue arrancar gargalhadas e muita emoção da plateia com uma grandiosa e impactante experiência com as motos que voam e incríveis acrobacias aéreas “Freestyle Motocross” em um fabuloso show.

