Uninassau Aracaju é reconhecida pelo MEC como Centro Universitário

27/02/20 - 05:19:01

O Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria nº 2.144, de 12 de dezembro de 2019, que reconhece a Faculdade UNINASSAU Aracaju como Centro Universitário. A nova designação, que comprovou a qualidade acadêmica da instituição, chega após um processo de avaliação criterioso. A instituição passa a ser designada como UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju.

Com a mudança, a instituição adquire autonomia para criar, ampliar e extinguir cursos e programas de Ensino Superior. Para transformar uma Faculdade em Centro Universitário, o MEC leva em consideração os seguintes critérios: ofertar o mínimo de oito cursos reconhecidos; receber avaliações com notas 4 e 5; possuir mestres e doutores em seu corpo docente; oferecer extensão e pesquisa ao corpo discente; ter opções de cursos em todas as áreas de ensino: ciências exatas, humanas, jurídicas e da saúde.

“A decisão do Ministério da Educação é fruto do reconhecimento da qualidade da nossa instituição e vem coroar o esforço do corpo docente e dos funcionários que ao longo dos anos ajudaram na construção e formação de profissionais qualificados. Esse é mais um importante passo na história da UNINASSAU Aracaju e também do Ser Educacional”, afirmou o presidente do grupo, mantenedor da instituição, Jânyo Diniz.

A transformação em Centro Universitário é consequência de uma história que começou há 16 anos, na cidade do Recife. O diretor da instituição em Aracaju, Paulo Rafael Nascimento, observa que a IES alcançou nota máxima no MEC, o que reforça o compromisso com a sociedade, professores e alunos. “O novo Centro Universitário mantém o foco no ensino de qualidade, visando a inserção de seus alunos no mercado de trabalho por meio do conceito de trabalhabilidade e todas as ações implementadas por docentes e discentes. O novo status é motivo de grande alegria para nós, pois vem como reconhecimento do trabalho realizado, e também para o povo sergipano, que tem acompanhado o crescimento da IES no Estado de Sergipe”, concluiu.

Em Aracaju, atualmente, são oferecidas mais de 50 graduações em formação superior para cursos presenciais, semipresenciais e a distância. Entre elas, estão: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Direito e Nutrição. Para celebrar a conquista, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju está oferecendo bolsas de estudo parciais de 60% de desconto nas mensalidades durante todo o primeiro ano de formação e 40% até a conclusão do curso.

A UNINASSAU Aracaju fica localizada na Av. Augusto Franco, 2340, Siqueira Campos – Aracaju – SE.

Fonte: UNINASSAU