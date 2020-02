Veja aqui as sete dicas para melhorar a postura no dia a dia

27/02/20 - 05:49:53

Como está a sua postura agora, enquanto lê este texto? Suas costas estão eretas e completamente em contato com o encosto da cadeira? Suas pernas estão descruzadas? Seu pescoço está reto enquanto você utiliza o computador ou o celular? Provavelmente, pelo menos uma das suas respostas às perguntas acima será não – e isso diz muito sobre como lidamos com a postura corporal no dia a dia.

A manutenção de uma boa postura vai além dos benefícios à estética e aparência física. Ela reflete o comportamento da musculatura corporal durante a realização dos movimentos ou durante o repouso, e merece atenção constante. A má postura é o resultado do uso desequilibrado do corpo durante as atividades, sejam elas laborais (realizadas no trabalho) ou não.

Em geral, entre diversos outros fatores, as mudanças ocasionadas pelo crescimento do uso da tecnologia e também pela vida intensa das grandes cidades (trânsito, estresse, sedentarismo) impactam seriamente na postura do corpo. Os resultados? Dores nas costas (a famosa lombalgia), nos ombros e no pescoço, além de alterações sérias na coluna e até mesmo em alguns órgãos do corpo, como rins, pulmões, intestino e estômago.

Como melhorar a postura?

Porém, é possível recuperar a boa postura e, de quebra, retomar a qualidade de vida e de saúde que possa eventualmente estar comprometida por conta da curvatura incorreta das costas.

1) Adeus, sedentarismo!

O sedentarismo é prejudicial para a saúde como um todo e, claro, também impacta na questão da postura. O sedentarismo causa, entre outros problemas, perda de força, falta de resistência física e redução de densidade óssea – um prato cheio para o desequilíbrio postural.

“Um dos principais motivos do desequilíbrio postural é o sedentarismo, com perda de resistência física e força muscular. Temos o hábito de passar muito tempo sentados tanto em casa como no trabalho, geralmente com postura incorreta, o que afeta o equilíbrio muscular. Ainda há o uso exagerado do celular, por horas ao dia, em que mantemos nosso pescoço muito tempo olhando para baixo, o que também sobrecarrega a região”, explica o Dr. Marcus Yu Bin Pai, médico especialista em dor e acupuntura e colaborador do Grupo de Dor do Hospital das Clínicas da USP..

Atividades simples, como trocar o elevador pela escada e substituir o ônibus pela caminhada em distâncias curtas e médias já fazem uma grande diferença no dia a dia. Atividades de musculação são bastante indicadas para o fortalecimento.

2) Atenção à prática incorreta de exercícios

Da mesma forma que sair do sedentarismo é essencial para a manutenção da saúde, é essencial que a prática física seja realizada de maneira adequada, pois do contrário ela pode piorar quadros já existentes. Isso ocorre porque, caso o exercício seja feito errado, há o risco de sobrecarga nas articulações, na musculatura e na estrutura óssea, piorando quadros de lombalgia ou de desvios de coluna. Portanto, atenção redobrada – e conte com um profissional para auxiliar.

3) Aplicativos podem ser úteis

Que o excesso do uso de smartphones é prejudicial à postura nós sabemos, mas, como tudo na vida, a tecnologia também tem seu lado positivo e que traz benefícios e facilidades à manutenção da saúde do corpo. Existem alguns aplicativos que ajudam a monitorar a condição postural emitindo alertas, indicando exercícios para o fortalecimento postural, mostrando a evolução da flexibilidade da coluna, entre outras atribuições.

4) Lembretes ajudam

Pode parecer que não, mas criar lembretes e tarefas ou ações ligadas ao ajuste da postura é algo que pode trazer bons resultados nos hábitos diários. Criar lembretes sonoros no celular e colocar post-its em pontos estratégicos do computador ou da mesa de trabalho ajuda a lembrar de ajustar a coluna durante o trabalho, por exemplo. Criar um lembrete para levantar da cadeira a cada meia hora, seja para beber água ou dar uma volta no escritório ou no home office, também é uma boa ideia.

5) Cuidado com o celular

O uso inadequado e excessivo do celular pode causar o chamado “Pescoço de Texto” (ou “Text Neck”), um desvio na postura que ocorre por conta da sobrecarga do peso da cabeça em relação à coluna cervical quando passamos muito tempo olhando a tela do celular ou digitando mensagens. Além de causar problemas sérios à coluna, a má postura durante o uso do celular desencadeia dores e tensões musculares.

6) Atenção ao peso corporal

Os quilos – muito a mais ou muito a menos – podem comprometer a postura e o uso da coluna. Pessoas muito abaixo do peso, por exemplo, tendem a se curvar, podendo criar dessa forma uma alteração significativa nas costas – a conhecida “corcunda”, o que pode ocorrer também com quem está acima do peso. Manter o peso ideal é uma ação importante para a saúde postural.

7) Procure um especialista

Se a má postura tem causado incômodos e dores, é hora de buscar ajuda com um especialista. O ortopedista, por meio de exames físicos e de imagem, poderá avaliar o seu quadro e indicar o tratamento mais adequado.

Por Aline Matos

Imagem reprodução pixabay.com