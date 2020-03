72 anos da Fecomércio, celebrar é a palavra que marca este capítulo da nossa história

28/02/20 - 10:21:53

*Laércio Oliveira

Celebrar. Esta é a palavra que marca este novo capítulo da nossa história: 72 anos de existência da Federação do Comércio, uma entidade que é vista pelos sergipanos como referência em serviços de qualidade, excelência e eficácia.

Com a atuação do Sesc e do Senac em nosso Estado, mostramos como se faz desenvolvimento educacional e ação social para o público comerciário. E seguimos melhorando nossos serviços e ampliando as nossas ações a cada dia.

Este é um ano de celebração, sem dúvida. E a oportunidade de valorizar também os grandes homens que compuseram a Fecomércio, doando seu tempo, sua atuação, sua dedicação, seu carinho e sua atenção com o público comerciário e com a sociedade sergipana.

Poucas entidades representativas de classe empresarial no Brasil chegaram à marca dos 72 anos de fundação, completados neste 28 de fevereiro, como o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. Uma proposta que tem em seu bojo a filosofia do trabalho dedicado ao trabalhador do comércio, o grande beneficiado com todas as ações promovidas pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo.

No Sistema Fecomércio/Sesc/Senac foram desenvolvidos os mecanismos para promover a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, o estímulo à formação profissional e pessoal, com qualificação de excelência, além da representatividade e da defesa dos interesses dos empresários.

O Sistema Fecomércio é isso. É a real representação empresarial, com o foco nos preceitos da Carta da Paz Social, que irmanam empresários e empregados em uma só sintonia, buscando o progresso e o desenvolvimento. Celebrar a Carta da Paz Social é respaldar a união dos empresários que decidiram formar um sistema sólido, eficaz e com reais resultados em favor não somente de si próprios, mas dos trabalhadores do comércio e de toda a sociedade.

Quem em Sergipe não sabe o que é o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac? Estas três palavras sempre foram sinônimo de fortaleza, responsabilidade e ações reconhecidas por todo o público, uma iniciativa que se tornou ainda maior nos últimos anos, com ações de grande vulto por todo o Estado, com penetração nos mais longínquos recantos sergipanos.

Quem antes ouvia somente falar, agora sente a atuação da Fecomércio, transformando a realidade em suas vidas.

É o momento, portanto, de celebrar os exames de mamografia do Sesc Saúde Mulher lá em Nossa Senhora das Dores, ou em Campo do Brito, bem como o OdontoSesc em Tomar do Geru, em Boquim e nos municípios de Sergipe.

É também a hora de valorizar a chegada em Gararu, Poço Redondo e Porto da Folha dos mais de 120 mil litros de água mineral da campanha “Água Pra Viver”, levando esperança para quem estava sofrendo com a seca.

E celebrar a alegria de compartilhar os alimentos do “Mesa Brasil Sesc” no Gacc, Aacase, além de instituições de tantas outras cidades, com alimentos doados pelos empresários que ajudam os menos favorecidos a superar a insegurança alimentar, a fome, em mais de 60 municípios sergipanos.

Percorremos com a carreta-escola do Senac o bairro 17 de março, em Aracaju, em Divina Pastora, em Simão Dias e wm mais 25 municípios só no último ano, dando condição para as pessoas se tornem mais qualificadas para exercer sua profissão.

Expandimos as ações do Sistema Fecomércio, que seguem por Sergipe, como as novas construções do Sesc Comércio, na capital, Sesc Itabaiana e Senac de Nossa Senhora da Glória.

Nesta data, é importante reverenciar José Ramos de Moraes, nosso primeiro presidente, que fundou esse belo trabalho, ainda como uma pequena agremiação de empresários que estavam ao seu lado e que jamais imaginariam a magnitude em que se tornou o Sistema Fecomércio em Sergipe.

Celebro todos os presidentes da entidade, cada um deles com sua contribuição para o crescimento do sistema e a ampliação de seu arco de atuação, chegando até o meu trabalho como atual presidente.

Esse trabalho que muito me enobrece, faz-me estar concentrado em levar o Sistema cada vez mais longe, sempre adiante, com o foco em fazer um Sergipe melhor para nosso povo e dar mais qualidade de vida para o comerciário de nosso Estado.

Por fim, destaco os empresários de Sergipe, que, cada vez mais unidos, perfilam-se, com coragem e determinação, fazendo valer a representação da Federação do Comércio, que se orgulha em, dia após dia, lutar para fazer um comércio mais sólido e gerador de empregos.

Celebrar os 72 anos da Fecomércio é celebrar os empresários, que, unidos, tornam Sergipe melhor. Vivemos um momento de muita alegria, do qual tenho muito orgulho, com a certeza que faremos muito mais pelo nosso Estado e pelo nosso povo.

*Laércio Oliveira é deputado federal e presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.