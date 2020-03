Alunos de Enfermagem participam de simulação realística

28/02/20 - 08:17:08

O treinamento semanal oferece ao acadêmico a oportunidade de atuar como se fosse em uma ocorrência verídica

Alunos das Ligas de Enfermagem que integram o projeto Enferlive são convidados a participar de simulação realística. A iniciativa do projeto, coordenado pelo professor Luan Cardoso, da Universidade Tiradentes, oferece aos acadêmicos das disciplinas Atendimento pré-hospitalar, Urgência e emergência, Centro cirúrgico e Clínica médica a oportunidade de vivenciar experiências comuns no cotidiano da profissão.

“O projeto busca realizar a transmissão de conhecimentos científicos aprimorando-os para transformar em uma prática segura. Essa atividade, desenvolvida no centro de simulação realística, é de suma importância para adaptação dos alunos às atividades pertinentes à área, bem como para a aquisição do conhecimento científico”, disse o professor Luan.

Durante os encontros que ocorrem às quintas-feiras, a partir das 20h, com transmissão via Instagram para comunidades externas, os alunos conhecem como funciona o centro de simulação bem como percebem a importância no processo de ensino-aprendizagem.

“São utilizados robôs que estão muito próximos das condições clínicas existentes. Os robôs acabam tendo respiração espontânea, alteração de pupilas, tudo que é encontrado na maioria das vezes na prática clínica”, descreve o professor Luan que durante o último encontro trouxe como temática a reanimação cardiopulmonar.

“Esse projeto tem como um dos principais objetivos transformar o conhecimento científico adquirido em sala de aula em uma prática segura. Somente através das práticas é possível mensurar o conhecimento acerca de determinados temas”, considerou Cecília Maria Lemos, membro da Liga Semiologia e Semiotécnica e monitora de simulação realística.