ÁRBITRO DA FSF É VITIMA DE “FAKE NEWS” E PRESTA B.O NA POLÍCIA CIVIL

28/02/20 - 08:40:42

O árbitro assistente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), José Crispim dos Santos Neto, prestou um boletim de ocorrência no fim da manhã desta quinta-feira (27/02), na delegacia de Repreensão a Crimes Cibernético (DRCC), em Aracaju. O árbitro é vítima de uma “fake news” nas redes sociais.

O árbitro procurou o departamento especializado da Polícia Cívil de Sergipe para que as autoridades apurem os fatos. Na última segunda-feira (24/02), um print falso de uma conversa do árbitro assistente circulou nas redes sociais. No print, o bandeirinha estaria comentando um lance da partida entre Lagarto x Frei Paulistano, pelo Campeonato Sergipano da Série A1.

O caso será investigado pela DRCC. O B.O. foi registrado pelo delegado da Polícia Cívil, João Martins da Silva. A Comissão Estadual de Arbitragem juntamente com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) estão acompanhando o caso e seguem à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. A FSF lamenta à situação e se solidariza com o profissional.

Da Federação Sergipana de Futebol