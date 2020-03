Aulas do programa Pré-Universitário do Governo começam nesta segunda, 2

28/02/20 - 15:32:10

Os alunos matriculados no programa Pré-Universitário do Governo de Sergipe, coordenado pela Secretaria de Estado, do Esporte e da Cultura (Seduc) iniciarão o ano letivo na próxima segunda-feira, 2. São 5.195 alunos distribuídos em 41 polos em todas as dez Diretorias Regionais de Educação, instalados em 28 municípios sergipanos nos turnos vespertino e noturno.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) oferece uma ponte para os estudos que facilita o acesso ao Ensino Superior, por meio do Pré-universitário, curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com a coordenadora do Pré-Uni, professora Gisele de Pádua, o estudante receberá o caderno didático, produzido pelos próprios professores do Pré-Universitário, o qual segue o mesmo padrão das questões que caem nas provas do Enem, e o fardamento do programa. Gisele diz esperar que os estudantes venham motivados e que comecem este novo processo focado no projeto de vida traçado por ele. “As nossas equipes estão todas bem preparadas para o início de mais um ano”, afirma.

Durante todo o ano, o curso Pré-Universitário realiza diversas ações com o objetivo de preparar os alunos para o Enem: Revisões Regionais, Treinando com Pesos, Oficina de Redação, Simulado Online, Simula Enem, Revisão Final, entre outras. “Durante todo o ano teremos, além das aulas, diversas ações para aprofundar o conhecimento e facilitar o acesso ao ensino superior”, reitera Gisele.

