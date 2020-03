Bloquinho de Rua Motoristão mistura folia e solidariedade neste sábado, 29

28/02/20 - 09:19:53

Alimentos arrecadados durante o evento serão doados ao Asilo Same

Quer aproveitar para se divertir e ainda fazer o bem? Então anote essa dica: neste sábado, 29, tem Bloquinho Motoristão, a partir das 16h, na praça do Conjunto dos Motoristas, bairro Luzia, na capital sergipana. Para participar da folia, basta adquirir o abadá no valor de R$ 20,00 e mais 1Kg de alimento não-perecível que será doado ao Asilo Same.

O evento é organizado por cinco amigos e conta como apoio da Associação de Moradores do Conjunto Novo Horizonte, bem como da Prefeitura de Aracaju. O bloquinho contará com três atrações: Orquestra Vida Boa do Maestro Denisson, e as bandas Sambakana e Potência Vip. Brinquedos para as crianças e banheiros químicos fazem parte da estrutura da tradicional festa que acontece na comunidade anualmente.

“Nosso Bloquinho conta sempre com muita animação, segurança e solidariedade. O clima familiar é uma marca nossa e que possibilita unir pessoas de todas as idades que residem no Conjunto dos Motoristas e convidados de outras localidades. Para aqueles que quiserem aproveitar a ressaca do Carnaval e ainda fazer o bem, fica o convite. Nossa comunidade é muito acolhedora”, destacou Adriano Bandeira, um dos organizadores do Bloquinho Motoristão.

O evento é gratuito e aberto ao público, os abadás são uma forma de deixar a folia ainda mais organizada. “Nossa festa iniciará com o frevo, onde percorreremos o Conjunto dos Motoristas. Já de volta à praça Paulo Barreto de Menezes, temos o momento das outras duas atrações. É um evento que reúne a comunidade em clima de muita alegria e união, sempre lembrando do aspecto solidário da folia. Aqueles que desejarem adquirir abadá previamente para customizar podem entrar em contato com um dos organizadores ou adquirir no momento da folia, que também estaremos vendendo no local. Nossa previsão é que a festa inicie 16h e termine por volta das 22h, então é tempo suficiente para integração, diversão e fazer o bem a quem precisa”, pontuou Cláudia Souza, também organizadora do Motoristão.

Asilo Same

O Asilo Same – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição tem como missão promover a melhoria da qualidade de vida e preservar a dignidade da pessoa idosa. Fundado em 12 de agosto de 1949 pela Arquidiocese de Aracaju, entidade da Igreja Católica, a instituição mantém diversos idosos, contando sempre com atividades culturais, artesanais e recreativas voltadas para o público da terceira idade. O Asilo Same fica na rua Thales Ferraz, 261, bairro Industrial, Aracaju/SE.

Informações e compra de abadás

Adriano Bandeira, pelo número (79) 99968-0249; ou Claudia Souza, pelo número (79) 99998-7345.

Fonte e foto assessoria