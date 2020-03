Cadê o gato?

28/02/20 - 07:51:25

O Ministério Público de Sergipe prepara uma grande operação contra o furto de água tratada e energia elétrica na Grande Aracaju. Promete prender e processar quem for flagrado nessa prática delituosa. Que ótimo! Espera-se que os caçadores de “gatos” comecem a fiscalização pelos hotéis da Orla de Atalaia, pousadas, lojas comerciais, indústrias e luxuosas mansões. É nestes endereços que se escondem os bem-criados “bichanos”. Em 2011, uma operação idêntica flagrou hotéis de Aracaju roubando grandes volumes de água. A Deso ameaçou processar os empresários desonestos, contudo a pressão política deixou o dito pelo não dito. Tomara que essa prometida ação do MPE foque nos grandes ladrões de água e energia, em vez de fiscalizar casebres da periferia com um olho no furto e o outro em generosos espaços na mídia. A não ser que tenham medo das afiadas unhas dos “gatos” criados nas empresas e mansões dos poderosos? Cala-te boca!

Reajuste condenado

E o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) pensa em questionar judicialmente o reajuste da tarifa de estacionamento dos Shoppings RioMar e Jardins, em Aracaju. A ideia é que o partido encampe a ação contra a majoração. Segundo Vavazinho, “já que temos uma Prefeitura omissa na sua função de zelar pelos aracajuanos, faremos a nossa parte”. Homem, vôte!

Falta de assunto

Alguns políticos e comunicadores da terrinha não falam em outra coisa que não seja as agressões verbais proferidas contra a Polícia pelo deputado federal baiano Igor Kannário. Até parece que Sergipe não tem assuntos mais relevantes para tratar. Ora, deixem os baianos cuidarem de seu emplumado falastrão. Cruzes!

Assumiu a paternidade

Ao reenviar pelo twitter o convite para a manifestação popular contra o Congresso e a Justiça, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assumiu a coautoria da mensagem. Quem pensa assim é o jurista sergipano Carlos Ayres de Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele disse ao portal Uol, “sob o prisma jurídico, Bolsonaro assumiu uma espécie de paternidade do material”. Ah, bom!

Dois sentidos

Assistir à TV e navegar na internet ao mesmo tempo se tornou um hábito de praticamente todas as pessoas com acesso à web. Segundo pesquisa do Instituto Ibope Conecta, 95% dos brasileiros na rede mundial de computadores têm essa prática como parte do cotidiano. A consulta popular entrevistou duas mil pessoas que acessam a internet. E você, também tá nessa? Vixe!

Esconda as panelas

Quanto tempo faz que um político telefonou para você ou parou o carrão com ar refrigerado para cumprimentá-lo? Não lembra? Avexe-se não! Quando as eleições estiverem mais próximas, o seu celular vai ficar congestionado de tantas ligações amigáveis. Não fique surpreso se, ao chegar em casa, encontrar um sorridente engravatado lhe aguardando para pedir ou comprar o seu precioso voto. Tome cuidado com as panelas, pois essa gente costuma filar uma boia para parecer muito familiar. Desconjuro!

Pé atrás

E o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (sem partido), preferiu empurrar com a barriga a data de sua filiação ao PDT. Inicialmente agendado para o próximo dia 10, o evento foi desmarcado sob a alegação de que nesta data o Iate Clube de Aracaju estará ocupado com outra solenidade. Ora, e só existe na cidade o espaço do Iate? Nas esquinas da capital há quem afirme que Edvaldo se assustou com o rompante do senador Cid Gomes, aquele desmiolado que jogou um trator contra policiais amotinados em Fortaleza. Cid vem a ser irmão de Ciro Gomes, outro sujeito de miolo mole. Misericórdia!

Prepare o bolso

A água fornecida pela Deso ficará 5,36% mais cara a partir do próximo domingo. O exagerado reajuste também valerá para a taxa de esgoto cobrada pela Companhia de Saneamento. Tá achando pouco? Pois aguarde que já está a caminho o aumento do preço da passagem de ônibus da Grande Aracaju. Aliás, só não haverá reajuste para o minguado salário do servidor estadual. Uma lástima!

Tráfico de animais

E o presidente da Assembleia, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), elogiou o trabalho realizado em defesa do meio ambiente pela Adema e o Pelotão de Polícia Ambiental de Sergipe. Para quem não sabe, é de autoria do emedebista a Lei instituindo o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. A data é comemorada em 22 de setembro, quando também se celebra o Dia da Defesa da Fauna Brasileira. “O tráfico de animais é uma triste realidade, que deve ser combatida por todos os cidadãos de bem”, discursa Luciano. Certíssimo!

Montando os times

Partidos políticos não discutem outra coisa que não seja a formação das chapas para a disputa das eleições municipais. Embora com os entendimentos bem adiantados, a maioria vai preferir fazer a convenção no último dia previsto pela Legislação: 5 de agosto. Até lá, os encontros e desencontros serão normais. Portanto, é prudente não fazer apostas agora sobre quem vai com quem para a disputa eleitoral de outubro. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Estado de Sergipe, em 30 de novembro de 1918.