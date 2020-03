Candidata a reitora da UFS, professora Denise Leal Albano defende universidade plural, segura

28/02/20 - 10:56:30

Docente da universidade há 24 anos, ela quer eliminar erros que refreiam o potencial da instituição que tem o terceiro maior orçamento do Estado

Neste ano, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) passará pelo processo de “consulta-eleição” para escolher um novo reitor e vice-reitor para os próximos quatro anos e a professora de Direito Denise Leal Albano está disposta a renovar a gestão daquela que é uma das maiores e mais importantes instituições de ensino superior do Estado.

Juntamente com o professor de Medicina José Aderval Aragão – candidato a vice-reitor -, Denise compõe a chapa 2 “RenasceUFS: Plural, Segura e de Qualidade” e participará nos dias 19 e 20 de março da Consulta Pública para Reitoria e Vice da UFS, promovida pelas entidades que representam a comunidade acadêmica da instituição (Sintufs, AAU, Adufs, Asap, DCE).

O plano de gestão da “RenasceUFS” tem como base preservar o que foi conquistado pela universidade nas últimas décadas, bem como eliminar erros que refreiam o potencial e a confiança na qualidade da universidade. “Após cerca de três décadas de perpetuação de um mesmo grupo no poder da Reitoria, é possível uma verdadeira renovação. Por isso, lançamos nossa chapa com o propósito de resgatar valores e procedimentos que, de fato, promovam uma UFS renascida, enquanto instituição verdadeiramente comprometida com a pluralidade das ideias, a qualidade do ensino e da pesquisa, com uma gestão mais eficiente, descentralizada e transparente”, ressalta Denise.

DEFICIÊNCIAS DA UFS

De acordo com a professora, todo o avanço da UFS não foi precedido por um adequado planejamento. Ela exemplifica: “Há vários cursos novos sem razoável demanda e com baixo índice de alunos matriculados. Fora isso, infelizmente, a taxa de sucesso em outros tantos cursos vem declinando ao longo dos anos, com a ampla maioria formando menos de 70% dos alunos por turma”.

“Essas são apenas algumas situações que ilustram o quanto uma gestão excessivamente centralizada, por vezes, errática e nem sempre diligente na boa aplicação dos recursos públicos vem comprometendo as grandes potencialidades dos professores, técnicos e estudantes da UFS”, afirma Denise, que chama a atenção da comunidade acadêmica e sergipana para a relevância da instituição para o Estado.

“Trata-se da única universidade pública de Sergipe, que possui um legado respeitável em seus 51 anos e que muito contribui para o progresso da sociedade. Além do mais, vale ressaltar que a UFS possui um dos maiores orçamentos do nosso Estado, perdendo somente para o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju. Em alguns momentos, inclusive, o orçamento da universidade chega a ser maior do que o da Prefeitura de Aracaju”, informa a professora.

PERFIL DE DENISE

Piauiense, Denise Leal Fontes Albano Leopoldo, 49 anos, é professora de Direito da UFS desde o ano de 1996 e atual presidente do Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Direito da instituição sergipana.

Denise é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre pela Universidade Federal da Bahia e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, tendo também passagens como professora na Universidade Tiradentes (Unit) e na Faculdade Pio Décimo.

NA UFS, Denise foi conselheira atuante nos dois conselheiros superiores, do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (Conepe) e Conselho Universitário (Consu); foi presidente do Colegiado do Curso de Direito e da Comissão de Direitos Humanos; chefe da Diade ligada à Pró-Reitora de Graduação; professora e pesquisadora da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp), onde coordenou cursos de especialização na área.

Assessoria de Imprensa

Tatianne Melo