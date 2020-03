CARNAVAL: PRF REGISTRA DOIS MORTOS E 13 FERIDOS EM ACIDENTES EM SERGIPE

28/02/20 - 06:06:12

A Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite dessa “Quarta-feira de Cinzas”, a Operação Carnaval 2020 nas rodovias federais de Sergipe. De sexta-feira, 21, início da operação, até ontem, 26, foram registrados noveacidentes, em que duas pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas.

Infrações – Com o aumento do número de veículos circulando nas rodovias federais de Sergipe no período carnavalesco, a PRF intensificou a fiscalização para inibir a ação de motoristas infratores. Durante os dias de operação, 924 condutores foram notificados. Chama atenção a quantidade de infrações por ultrapassagens proibidas (75), condutor e/ou passageiro sem cinto de segurança (71), não utilização de capacete (30) e crianças transportadas sem dispositivos de segurança (14).

Álcool e direção – Apesar do esforço de fiscalização em que mais de 1,6 mil testes de alcoolemia foram realizados e do trabalho de sensibilização em relação ao perigo da embriaguez ao volante, 38 condutores foram flagrados dirigindo embriagados, sendo que oito deles apresentaram índice alcoólico para que fossem conduzidos à delegacia. O número de notificações por alcoolemia representa mais que o triplo de notificações da Operação Carnaval 2019, em que 11 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante.

Educação para o trânsito – Durante os dias de Operação Carnaval, a PRF realizou campanhas educativas com o objetivo de alertar condutores e passageiros sobre a importância da utilização dos equipamentos de segurança e o respeito às normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No total, 694 pessoas assistiram a palestras e foram orientadas em ações educativas. Com foco na utilização do cinto de segurança, agentes federais foram aos principais terminais rodoviários do estado, conscientizar passageiros sobre a importância de uso do dispositivo.

Recolhimento de animais – A PRF recolheu/afastou 79 animais nas rodovias federais de Sergipe somente durante os seis dias de Operação Carnaval (média de 13,2 animais/dia). O número é alto e representa um perigo para quem trafega na rodovia. Os animais recolhidos/afastados foram encaminhados aos currais conveniados, e seus donos quando identificados deverão comparecer ao Ministério Público Estadual, para responderem pelos crimes de abandono de animal e perigo de dano a usuários das rodovias.

PRF Sergipe