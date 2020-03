Confira cinco mitos e verdades sobre queda de cabelo

Diariamente nós perdemos em média 100 fios de cabelo. Isso significa que sim, todos perdem cabelos todos os dias e a queda de cabelo nem sempre é um problema.

Os problemas começam quando a queda de cabelo começa a se intensificar, podendo chegar a ocasionar um quadro de calvície entre homens e mulheres. Existem diversos mitos e verdades sobre a queda de cabelo e a calvície, e é preciso compreender o que é realidade e o que não é – evitando dessa forma que a ansiedade e o receio da perda dos fios agrave a queda já existente.

Listamos abaixo 5 mitos e verdades sobre a queda de cabelo, suas principais causas e quais os tratamentos adequados para cada uma delas.

Queda de cabelo é sempre um problema genético

Isso não é verdade. A perda dos fios pode ser sim genética, como no caso da alopecia androgenética, mas quadros como a alopecia areata tendem a estar relacionados com problemas imunológicos, estresse e outras disfunções, acarretando “buracos” aparentes no couro cabeludo e mexendo com a autoestima. Problemas nutricionais também podem causar queda, bem como a oleosidade excessiva.

A Dra. Juliana Toma, médica dermatologista da UNIFESP, pós-graduada em Dermatologia Oncológica pelo Instituto Sírio Libanês, explica mais sobre a calvície hereditária. “A calvície significa a perda ou queda exagerada de cabelos, tendo diversas causas. A mulher também tem calvície, sendo que estudos da Sociedade Brasileira do Cabelo apontam que até 50% das mulheres têm queixas sobre queda de cabelos. A causa mais comum nas mulheres é a alopecia androgenética, causada por alterações em receptores hormonais no couro cabeludo, o que gera um afinamento progressivo do fio de cabelo, até que param de crescer, e aumenta a taxa de quedas. É uma doença hereditária, que nem sempre tem cura mas tem controle.”

Mega hair e apliques favorecem a queda de cabelo

Verdade. Para quem tem já está predisposto a sofrer com a calvície, o uso desses artifícios pode acabar piorando a situação. Com o cabelo mais frágil, a quebra e até mesmo a queda desde a raiz podem se intensificar.

Isso acontece porque algumas técnicas de aplicação forçam e puxam o couro cabeludo aplicando os fios diretamente na raiz. Isso pode enfraquecer a saúde dos fios e destacá-los ainda mais da raiz dos cabelos.

O uso frequente de secador de cabelo induz a queda dos fios

Não é verdade, mas ainda assim é preciso ter cautela: evite deixar o secador de cabelo em uma temperatura elevada e muito próximo do couro cabelo. Isso pode não apenas prejudicar o couro cabelo adoecido como afetar a saúde e vitalidade dos fios de modo geral, ocasionando ressecamento e quebra.

Alisamentos podem provocar queda de cabelo

Verdade. Isso porque as técnicas de alisamento de cabelo contam com substâncias ácidas e químicos que tendem a ser danosas para a saúde dos fios. Isso sem contar o processo de alisamento em si, que consiste em puxar e esticar o cabelo, podendo extrair dessa forma alguns fios da raiz.

É possível reverter totalmente a calvície

Infelizmente, isso não é verdade. Existe uma ampla gama de tratamentos para o quadro que amenizam ou desaceleram a perda dos fios, mas ainda não é possível reverter totalmente doenças como a alopecia androgenética, por exemplo. Bom senso nos cuidados com o couro cabelo e acompanhamento constante de um dermatologista especializado no assunto são fundamentais.

