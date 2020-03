Extra! Extra!

28/02/20 - 20:21:08

Sobre aliança PT com PSB

Uma liderança importante do PT, integrante de cúpula do partido, ligou para o PSB, nesta sexta-feira, e disse que as declarações do presidente regional do partido, deputado federal João Daniel, sobre veto a uma aliança com o PSB, “não reflete o sentimento da maioria do Partido dos Trabalhadores”.

*** A mesma liderança petista disse ainda ao integrante do PSB que “as alianças nas Capitais, em todo o País, serão debatidas pela Direção Nacional do PT”.