FACSaúde inicia processo de pré-seleção de professores e técnicos administrativos

28/02/20 - 07:20:52

A Faculdade de Ciências da Saúde, a primeira instituição de ensino superior de Sergipe focada na área de saúde, inicia o processo de seleção para formação do corpo docente e quadro técnico administrativo.

O período de recebimento de currículos começa sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Para docência é exigida experiência comprovada em ensino superior em disciplinas da área de saúde. Para cargos administrativos é necessário comprovação de atuação em Instituição de Ensino Superior (IES).

A primeira fase da pré-seleção estará focada na análise curricular e informações prestadas pelas(os) candidatas(os).

As (os) interessadas(os) devem enviar currículo modelo Plataforma Lattes CNPq para o email [email protected] .

A FACSaúde, instituição mantida pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa Ltda – IBEP entrará no cenário da educação superior no Estado de Sergipe em 2020 com cursos totalmente voltados para área de saúde, setor referenciado pela alta empregabilidade e desenvolvimento de carreira.

Da assessoria