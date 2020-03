Feira Agropecuária de Sergipe acontece de 17 a 22 de março

28/02/20 - 11:21:14

O maior evento agropecuário do estado de Sergipe acontece de 17 a 22 de março no Parque de Exposições João Cleophas. A 8ª Feira Agropecuária do estado de Sergipe conta com uma programação de oficinas em diversas áreas, leilões, julgamentos e palestras.

A 8ª Faese reunirá diversos setores da agropecuária, comércio, animais, máquinas e equipamentos. A expectativa é de uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 5 milhões.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese, Ivan Sobral, afirma que a exposição é uma vitrine para os produtores rurais que comercializam os seus produtos durante e depois da exposição.

“As exposições são importantes para a pecuária, pois é um momento em que o produtor expõe o que ele produz na propriedade. Além disso, ele participa de julgamentos morfológicos, onde é avaliada a qualidade da sua produção. Também temos a movimentação de negócios com a comercialização durante as feiras”, pontua.

Durante a 8ª Faese também acontecerão quatro leilões com expectativa de movimentação no valor de R$ 5 milhões, oficinas de queijo, derivados do leite, casqueamento, manutenção e operação de máquinas agrícolas. Também acontecerão palestras durante a programação.

Caminho do leite

A novidade da 8ª Faese é o projeto ‘Caminho do leite’. O objetivo é mostrar como acontece o processo de produção do leite, desde a ordenha à industrialização. O visitante percorre um caminho cheio de curiosidades sobre a produção desse importante alimento, onde encontrará várias imagens que retratam uma fazenda. A apresentação é dividida em etapas com pequenas palestras de um técnico da área.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria