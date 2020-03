GM de Rosário do Catete recupera aparelho de TV furtada de prédio público

Os funcionários da secretaria da assistência social, foram surpreendidos na manha desta quinta-feira (27) quando chegaram para trabalhar e notaram que o teto do prédio onde funciona o Cras arrombado, perceberam que a TV de marca Sony havia sido furtada.

A equipe da Guarda Municipal de Rosário do Catete fez buscas, colhendo informações, as quais direcionaram a localização da TV no conjunto Mutirão.

A TV marca Sony de 32 polegadas foi localizada na casa do ex-presidiário Danilo, morador da rua C próximo a Santa.

Diante das evidências, Danilo e produto do furto foram conduzidos para delegacia de Rosário para as providências cabíveis.