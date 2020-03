Moto de policial militar é furtada em frente ao Quartel Central da Polícia Militar em Aracaju

28/02/20 - 16:18:14

Um policial militar foi pego de surpresa na tarde desta sexta-feira (28) ao deixar o Quartel Central da Polícia Militar, localizado no cento de Aracaju e não encontrar a sua motocicleta estacionada na área militar.

A ousadia dos ladrões chamou a atenção e causou surpresa e espanto após a informação ser passada pelo próprio militar através das redes sociais onde ele diz que “fui sair agora do QCG e a minha moto não estava aqui”.

A moto furtada foi uma Honda Biz de cor preta e placa HZR 6883 e ano de fabricação 2000.

Quem tiver alguma informação pode ligar para a polícia através do 181 ou do 190.

Equivoco – no inicio da noite, o militar voltou a usar as redes sociais para explicar que houve um mal entendido. Segundo o policial, sua mota estava com problemas na ignição e por isso, ele levou para oficina.

Por conta disso, ele estava na moto da oficina até que sua ficasse pronta e, na saída levou uma muito parecida, o que causou o problema, porém logo em seguida, foi desfeito o equivoco, não causando prejuizo a ninguém.

Matéria atualizada para correção de informações