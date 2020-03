Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrição aberta

28/02/20 - 13:35:52

Por Ítalo Marcos

As escolas da rede estadual de ensino que têm interesse em participar da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2020) já podem fazer a inscrição dos alunos. Podem participar estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio de escolas públicas municipais, estaduais e federais, e escolas privadas, bem como os respectivos professores, escolas e secretarias de educação.

A 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e tem como objetivos estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil, além de identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas.

Inscrições

As inscrições tiveram início em 10 de fevereiro e poderão ser feitas até 20 de março, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível exclusivamente na página www.obmep.org.br. Cada escola deve indicar, na inscrição, apenas o número total de seus alunos inscritos em cada nível para a primeira fase da OBMEP 2020, não sendo necessária a inscrição nominal de alunos. Os estudantes serão divididos em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade em que estiverem matriculados: nível 1 (do 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental); nível 2 (do 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental); e nível 3 (Ensino Médio).

A preparação para as provas pode ser feita também por meio do material didático de apoio elaborado pelo IMPA, disponível na página www.obmep.org.br, na aba Material Didático. As questões propostas nas provas da Primeira Fase apresentam conteúdos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

A prova da 1ª fase acontecerá no dia 26 de maio, e a divulgação dos classificados para a 2ª fase será em 9 de julho. Já a prova da segunda e última fases acontecerá em 26 de setembro, às 14h30h (horário de Brasília). No dia 8 de dezembro serão divulgados os nomes dos premiados.

Premiação

Serão premiados alunos, professores, escolas e secretarias municipais de Educação pelos melhores desempenhos nesta edição. Serão concedidas entre os alunos participantes medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas. Todos os alunos medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico dos participantes. O local e a data do evento serão divulgados na página da OBMEP.