Manifestantes fecham pista da avenida Visconde de Maracaju

28/02/20 - 06:22:20

Dezenas de moradores da Rua Nossa Senhora de Lourdes, no Bairro 18 do Forte, fechara uma das pistas da avenida Visconde de Maracaju, a cerca de 200 metros da 3° DM, desde as primeiras horas desta sexta-feira (28) e o trânsito começa a ficar complicado no local.

As informações passadas pelos manifestantes são de que eles reivindicam o término das obras iniciadas na região.

A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estiveram no local para controlar a situação e conseguiram a liberação da via.

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) informou, em nota, que a rua a pavimentação da Rua Nossa Senhora de Lourdes ainda não está na programação do órgão, mas que já foi feita uma avaliação técnica e há possibilidade de realização da obra. “Como nas ruas adjacentes, a pavimentação deverá ser feita diretamente pela unidade operacional da Emurb, por etapas”, finaliza a nota.

Com informações e foto do radialista Sandoval Noticias