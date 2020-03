PT não aceita PSB

28/02/20 - 00:01:30

Diógenes Brayner – [email protected]

A ressaca do carnaval continua em Sergipe, principalmente em Aracaju, que está definida como a Capital do descanso. Segundo um gerente de hotel, houve boa ocupação, mas a maioria de turistas, conhecidos de velhos carnavais, era habituada ao tal de “fazer nada” que a capital sergipana promove. Alguns políticos ainda estão viajando – ou chegando de algum lugar – para por as atividades em ordem a partir de segunda-feira, quando serão dados os primeiros passos para troca de partidos.

Lógico que até o final do mês muitas surpresas devem ocorrer e alguns fatos novos podem acontecer no vai e vem partidário. Entretanto, uma única coisa é decidida: “o PT vai adiante com a candidatura própria de Márcio Macedo à Prefeitura”. O partido está animado, embora internamente ainda tenha companheiros que não aceitam. Tanto que se não for para o segundo turno, vai preferir liberar o pessoal a votar em quem melhor entender. O posicionamento tem o tom de radicalismo, mas existem mágoas contidas dos dois lados que se separaram.

O presidente estadual do PT, deputado federal João Daniel, avisa que o partido deve incrementar conversas para alianças logo após a janela passar. Ainda não existe nada fechado, mas siglas como o Pros (coincidência?) e o próprio PCdoB devem ser procuradas para composição. Outras legendas também estão no radar, mas com o “PSB nem pensar”. Dois fatores levam a isso: o voto contra Dilma Rousseff no segundo turno de 2010, e por ter endossado o seu impeachment.

Há quem admita que sem apoiar o PSB, os petistas asseguram a aliança com o governador Belivaldo Chagas (PSD), que tem a legenda como principal adversária. Mas verdade, dita pelo pessoal do PT, é que “o PSB não pode estar no nosso palanque.

O PSB não se mostra preocupado com essa posição do Partido dos Trabalhadores. O presidente Estadual da legenda, ex-deputado federal Valadares Filho, estranhou essa citação da sua sigla, alegando que não conversa com o PT já há anos, “mas fui procurado por alguns dos seus membros”. Os socialistas estão dialogando mais forte e firme com o Cidadania, através do senador Alessandro Vieira e tratam de composição para apoiar a pré-candidatura da delegada Daniela Garcia.

Terão novos diálogos sobre esse assunto, mas nada está definido. É que o PSB também deseja liderar a chapa e disputar a Prefeitura, com o próprio Antônio Carlos pré-candidato a prefeito. O partido também conversa com outras siglas, mas só tomará qualquer decisão bem mais à frente, também sem buscar o PT. Essa é uma situação singular, entre duas siglas que já estiveram unidas, mas estão se rejeitando num pleito importante como a eleição de prefeito, vice e vereadores. O estranho é que, em momento como esse, naturalmente não se recusa aliança, não se expõe rancores e nem se repele apoio.

Muda data de filiação

A solenidade de filiação de Edvaldo Nogueira ao PDT não acontece mais dia 10 de março, uma terça-feira.

*** O prefeito Edvaldo Nogueira está decidindo outra data, que concilie com a agenda do ex-ministro Ciro Gomes e do presidente nacional do partido. Carlos Lupi.

*** Segundo o presidente estadual do PDT, Fábio Henrique, no dia10 o Iate Clube já tinha agenda comprometida, “mas a filiação será mesmo em março”, disse.

Reação enérgica

Edvaldo Nogueira considerou, ontem, que os ataques do presidente Jair Bolsonaro contra as instituições têm se tornado constantes.

*** Acha que essa posição do presidente “exige de nós, defensores da Democracia Brasileira, veemente repúdio e reação enérgica”.

Ainda não entende

O presidente do Republicanos em Sergipe, ex-deputado Jony Marcos, disse que na próxima semana o seu partido estará solicitando uma reunião com o prefeito Edvaldo Nogueira, para falar sobre eleição.

*** Segundo Jony, membros do Republicanos ainda não entendem porque Edvaldo Nogueira retirou o SMTT do partido.

Comete equívoco

Jony Marcos disse, ainda, que o Republicanos também terá uma conversa com o governador Belivaldo Chagas (PSD), porque o apoio do partido a Edvaldo passa por ele.

*** Jony admite que o Republicanos (ainda como PRB) cometeu equívoco ao deixar o bloco em 2018 e agora quer trabalhar para a reconstrução da aliança.

Chapa proporcional

O Republicanos trabalha já há oito meses para formação da chapa proporcional e montou uma “bem ajustada” com 24 homens e 12 mulheres.

*** Um detalhe: “Não há nenhum ‘tubarão’ no tanque. Todos são peixes de médio porte”, disse Jony Marcos.

Não vai desistir

O presidente estadual do PT, deputado João Daniel, avisa que em nenhum momento o partido pensou em desistir da candidatura própria à Prefeitura de Aracaju: “isso é fato decidido”.

*** Para dá mais força à sua afirmação, João Daniel foi decisivo: “até mesmo se Márcio Macedo pensasse em desistir, seria escolhido um outro nome”. E concluiu: “não há qualquer discussão sobre voltar atrás em candidatura própria”.

Posição de Jackson

Sobre uma posição adotada pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB), o deputado João Daniel foi reconhecido: “JB é uma liderança histórica, que não cabe a nós decidir”.

*** – Jackson Barreto sabe muito bem o lado de sua história e a decisão deles todos têm que respeitar, e concluiu: “nós gostaríamos de tê-lo no palanque”.

Aumento abusivo

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) criticou o “aumento indiscriminado e absurdo do valor cobrado para estacionamento nos shoppings Riomar e Jardins”.

*** Valadares conversou com o presidente do PSB de Aracaju, vereador Elber Batalha, “para estudarmos uma ação jurídica a ser encampada pelo partido”.

*** – Já que temos uma prefeitura omissa na sua função de zelar pelos aracajuanos, sem a capacidade de diálogo em defesa dos interesses da sociedade, faremos a nossa parte, disse.

Sobre fazer piada

O deputado Capitão Samuel diz que “se for fazer piada sobre Bruna Marquezine, a pessoa é preconceituosa, odeia mulher, não tem respeito etc…”

*** – Agora, se fizer piada sobre Jesus Cristo, o povo fica tudo quieto e acha graça, bando de hipócritas.

*** – O mal só quer que o bem se cale para prosperar, conclui.

Não se candidata

O médico Antônio Samarone disse ontem que não vai disputar nenhum mandato nas próximas eleições. Diz que “a disputa política em jogo é a manutenção da democracia.”

*** Ele foi convidado pelo presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, “que é um conterrâneo e amigo”.

Sukita no PT

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, vai se filiar ao PT, partido pelo qual tentará disputar a Prefeitura do Município. Gostaria de ter também o PSD.

*** Mas o PSD em Capela está com Ninho da Renovel, que tem conversa adiantada com o também ex-prefeito Ezequiel.

*** O deputado federal Luís Mitidieri deixa claro, entretanto, que estará com Sukita em Capela.

Nome a Pirambu

Um importante secretário da Prefeitura de Pirambu está cotado por lideranças políticas locais para disputar a sucessão do atual prefeito Elio Martins (PSC).

*** Trata-se de um nome que pode mudar a fisionomia política da cidade.

Um bom bate papo

Subtenente Edgard – “alguém aqui ouviu ou viu manifestações dos senadores e deputados sergipanos, sobre os episódios, de Cid Trator Gomes e Igor Maconha Kannário?”

Decisões amarradas – Cidades do interior tiveram muito mais movimento político que carnavalesco. Muita conversa e algumas decisões ficaram “amarradas”.

Ressaca de carnaval – A normalidade funcional em Sergipe só retorna na próxima segunda-feira (02/03). Até lá predomina a ressaca de carnaval.

Apenas descanso – O carnaval de Sergipe foi um dos mais tranquilos de todos os tempos. Aracaju continua mantendo o “turismo do descanso”.

Único bloco – O bloco o “Rasgadinho” manteve a única tradição do carnaval de rua durante o p0eríodo, com Robson Viana exibindo fantasia de Nero.

Tira a máscara – Jair Bolsonaro aproveita o carnaval e expõe seu desejo de contar com as forças armadas para um golpe militar. Ao contrário dos bons foliões, Bolsonaro tirou a máscara.

Apenas Neópolis – Das cidades do interior, apenas Neópolis manteve o estilo de carnaval de sempre, com muita agitação e a presença de foliões.

Fortalecer grupo – Alguns deputados visitaram suas bases eleitorais durante os quatro dias de carnaval, para fortalecer os seus grupos.

Ataca escolas – Secontasa diz que, de família miliciana, Eduardo Bolsonaro ataca escolas de samba e as associa a traficantes e bicheiros.

Mario Sabino – “Jair Bolsonaro continua a construir um enorme telhado de vidro. Não xinguem o mensageiro. É só uma constatação de quem acompanha os movimentos em Brasília.