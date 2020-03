SergipeTec seleciona Programador de Sistemas de Computação Sênior

SergipeTec seleciona Programador de Sistemas de Computação Sênior com ênfase em Desenvolvimento de Sistemas .NET



Programador de Sistemas de Computação Sênior

04 (quatro) Contratações Imediatas + Cadastro de Reserva.

Descrição da Vaga:

– Proceder com o desenvolvimento, manutenções evolutivas e corretivas, bem como, realização de testes em sistemas de software;

– Análise e desenvolvimento de sistemas de informações na forma de backends e websites seguros para internet e intranet, utilizando metodologias e procedimentos adequados para sua implantação;

– Participação do levantamento de dados e da definição de métodos e recursos necessários para implantação de sistemas e/ou alteração dos já existentes;

– Análise do desempenho dos sistemas implantados, reavaliação de rotinas, manuais e métodos de trabalho, verificando se atendem ao usuário, sugerindo metodologias de trabalho mais eficazes;

– Realização de auditorias para assegurar que os padrões operacionais e procedimentos de segurança estejam sendo seguidos;

– Elaboração de estudos sobre a criação e/ou alteração de metodologias e procedimentos necessários ao desenvolvimento de sistemas;

– Elaboração, especificação, desenvolvimento, supervisão e revisão de modelos de dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados.

– Pesquisa e seleção de novas tecnologias e ferramentas existentes no mercado, visando aprimorar o trabalho de desenvolvimento e atender necessidades dos usuários dos sistemas.

Competências Principais:

– Metodologia ágil (Scrum);

– Arquitetura MVC (Model-View-Controller);

– Microsoft Visual Studio, Framework .NET;

– .NET Core;

– Banco de dados (Sql Server, Oracle);

– Análise de Sistemas;

– Servidores de aplicação .NET (IIS);

– RESTful e SOAP Web Services;

– Noções de arquitetura de micro serviços e Gateway de APIs;

– Ferramenta de Versionamento de código fonte (GIT);

Conhecimentos específicos desejáveis:

– Nuget;

– Automatização de testes (unitário, de integração e performance);

– Arquitetura escalável (Container – Docker);

– Qualidade de Software (SonarQube);

– Automatização de builds (Jenkins);

– Experiência profissional no mercado financeiro (Bancos, Corretoras, Financeiras, Administradora de Cartões);

Habilidades:

– Organização, planejamento e controle;

– Motivação;

– Trabalhar em equipe;

– Comunicação e expressão;

– Relacionamento Interpessoal;

Exigências:

– Graduação na área de Tecnologia da Informação (TI);

– Possuir experiência profissional mínima comprovada de pelo menos 06 (seis) meses em desenvolvimento de sistemas de software.

– Possuir alguma certificação técnica na área de TI, tais como: Java, Testes, Banco de dados, DevOps,etc. e/ou em metodologias ágeis, tais como: PSM, PSPO, ASF, CSM, etc.

Carga Horária: 40 horas semanais.

O que a vaga oferece:

– Regime de Contratação CLT (Efetivo);

– Plano de Saúde;

– Plano Odontológico;

– Vale Alimentação.

Critério da seleção:

– Análise curricular;

– Prova Técnica, e,

– Entrevista.

OBS.: Interessados enviar currículo e histórico escolar para o e-mail [email protected], informando a vaga: Programador de Sistemas com ênfase em .NET, incluindo e-mail e telefones para contato.

Por Flávia Nunes