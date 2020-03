ARACAJU REGISTRA ALTO VOLUME DE CHUVAS E PONTOS CRÍTICOS SÃO MONITORADOS

29/02/20 - 09:28:31

Desde a madrugada deste sábado, 29, Aracaju já registrou 70,2 milímetros de chuva, sendo 34 milímetros apenas na última hora. O alto volume de precipitação deixou as equipes da Prefeitura de Aracaju em alerta desde as primeiras horas do dia.

“Não havia previsão de chuva, muito menos nesse volume, mas, nossas equipes iniciaram o monitoramento das áreas de risco assim que registramos a alta incidência de precipitações”, revela o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

A primeira ocorrência registrada pelo 199, número disponibilizado pela Prefeitura para emergências, foi no bairro Jabotiana, na região do Largo da Aparecida, onde uma lâmina d’água estava escoando água pluvial em direção ao canal.

Outras três ocorrências foram registradas, duas no Jabotiana, nas ruas Professor José Antônio da Costa Melo e José Pacheco. “Em ambas as situações a ocorrência foi alagamento”, afirma o major.

Nesses casos, a Defesa Civil monitora as vias para averiguar se há risco da água invadir as casas e, caso necessário, se as ruas ficarem intrafegáveis, solicita um desvio de trânsito à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

A terceira ocorrência foi registrada na rua Américo Curvello, no bairro Salgado Filho. “No momento, registramos apenas esses alagamentos, mas vamos continuar em alerta, com nossas equipes em campo”, ressalta o major.

Até o momento, nenhuma ocorrência de semáforos sem funcionar.

Maré alta

Segundo o major Silvio Prado, a maré está no pico para o horário, com 1.7, e deve começar a vazar, o que também demanda a atenção da Defesa Civil, já que, aliada ao grande acúmulo da água pluvial, pode ocasionar mais alagamentos.

Mas, segundo o major, a rede de drenagem da cidade está funcionando. “A tendência é que tenhamos menos problemas a partir de agora”, acredita o major Silvio.

Informações e foto AAN