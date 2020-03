Beneficiários do Eu Faço Cultura já podem resgatar ingresso para “Hakuna Matata”

29/02/20 - 09:34:11

Uma boa notícia para o público beneficiário do Programa Eu Faço Cultura: o resgate de ingressos para “Hakuna Matata – o Musical” já está disponível. O programa disponibiliza 300 ingressos para o espetáculo em Aracaju e Feira de Santana. O programa está entre os maiores projetos do país com captação de recursos pela Lei de Incentivo à Cultura.

Estão entre os perfis atendidos pelo Eu Faço Cultura escolas públicas, microempreendedores individuais, instituições beneficentes, beneficiários do programa Bolsa Família, idoso, pessoas com deficiência e beneficiários de outros programas sociais. Para ter direito a resgatar o ingresso, o usuário deve fazer o cadastro no site www.eufacocultura.com.br.

Mais uma superprodução da Cia de Teatro Carlos Moreira de Goiânia (GO), com produção cultural de Lucimara Lima, Hakuna Matata será encenado em Aracaju no próximo dia 14 de março, às 17 horas, no Teatro Tobias Barreto, e no dia 28 estará no Teatro Sesc, em Feira de Santana, na Bahia.

O Programa Eu Faço Cultura, criado há 13 anos, se transformou em uma plataforma digital e hoje consegue atender todas as regiões do Brasil, distribuindo ingressos gratuitamente a pessoas que, normalmente, não têm acesso à cultura e apoiando milhares de produtores culturais pelo país.

Da assessoria