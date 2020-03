Casal é assassinado a tiros na praia do Jatobá, na Barra

29/02/20 - 08:29:38

Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros na tarde desta sexta-feira (28) na areia da Praia do Jatobá, no município de Barra dos Coqueiros.

As informações são de que o casal foi executado por um homem que se aproximou, efetuou os disparos e em seguida fugiu tomando rumo ignorado. Não se sabe se havia algum vínculo entre o casal e o autor do homicídio.

Uma equipe da policia militar esteve no local para preservar a cena do crime e o caso será investigado pela policia civil. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Com informações do radialista Alex Carvalho