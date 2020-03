CHUVA TORRENCIAL DEIXA VÁRIAS RUAS COMPLETAMENTE ALAGADAS EM ARACAJU

29/02/20 - 09:15:43

A chuva torrencial que caiu na madrugada e inicio da manta deste sábado (29) em Aracaju deixou vários pontos da capital alagados. As informações passadas pela Defesa Civil são de que em uma hora foram registrados 50 milímetros na Zona Sul, 10.2 milímetros na Zona Norte e 19.4 milímetros no Centro, o que fez com que alguns canais transbordassem.

Várias ocorrências foram registradas através do 199, número disponibilizado pela Prefeitura. Por conta do volume de chuva, a Defesa Civil Municipal está em alerta.

Na Rua Cristóvão de Barros com Praça da Imprensa no bairro 13 de julho foi uma das afetadas pelo temporal. No bairro Jabotiana, na região do Largo da Aparecida, uma lâmina d’água se formou e equipes realizaram o monitoramento. Também no Jabotiana, na rua Professor José Antônio da Costa Melo e rua José Pacheco foram notados pontos de alagamentos.

Na periferia também foi possivel verificar alguns pontos de alagamentos.

Foto redes sociais