Coronavírus e segurança cancelam viagem de governadores do Nordeste à Europa

29/02/20 - 00:09:39

Governadores do Nordeste cancelaram a viagem que fariam neste sábado (29) à Europa, com retorno previsto para quinta-feira ((05), que deve ser agendada para o mês de maio. Os governadores viajariam para a Espanha, onde teriam reuniões com empresários e autoridades visando a busca de investimentos para a região.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) explicou que o cancelamento da viagem se deu em razão do novo surto do Coronavírus, que chegou na Europa: “as viagens que acontecem nesse momento, põem em risco todos os governantes do Nordeste.

Segundo Belivaldo Chagas, o cancelamento da viagem à Europa também tem a ver com problemas locais nos Estado, inclusive o de Seguança, como ocorrer no Ceará, que tenta solucionar o motim dos policiais militares e que já se estende por alguns dias, sem que haja uma solução definitiva até o momento.

O presidente do Consórcio Nordeste, Rui Costa, governador da Bahia, enviou documento à embaixada da Espanha comunicando: “Nos últimos dias fomos surpreendidos com ações criminosas de agentes públicos de segurança, colocando em risco toda a população da nossa região. Acionamos a Justiça com o objetivo de garantir o restabelecimento da ordem e estamos empenhados na solução desse problema o mais breve possível, evitando que ele se alastre para mais estados do país”.