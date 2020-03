DUPLA SAI DE ARACAJU PARA VENDER MOTO ROUBADA EM LAGARTO E ACABA PRESA

29/02/20 - 08:07:33

Uma dupla de Aracaju foi presa na noite desta sexta-feira (28) por Policiais Militares do 7 ° Batalhão, após serem abordados trafegando em uma motocicleta no centro do município de Lagarto.

Ao realizarem a abordagem, foi constatado que a placa era “clonada” e que a moto possuía restrição de roubo.

A dupla suspeita disse aos militares que residem em Aracaju e que foram até Lagarto para venderem a motocicleta.

Ocorrência encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Para os militares, o comércio de motos adquiridas em leilão tem aumentado e incentivado o roubo de motocicletas.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende