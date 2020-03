EM NOTA, PMSE ESCLARECE SOBRE CONTEÚDO VEICULADO EM SITE DE NOTÍCIAS

29/02/20 - 09:59:54

A Polícia Militar do Estado de Sergipe vem a público manifestar repúdio ao conteúdo veiculado pelo site de notícias Interior Política. A matéria intitulada “Fábio e Sergio Reis mandam Getam apreender motos dos lagartenses” afirma de maneira leviana e irresponsável, que os agentes políticos citados pediram ao Comando Geral da PM mais rigidez na fiscalização das motocicletas no município de Lagarto.

A Corporação deixa claro que, somente o comandante-geral mantém autoridade constitucional para as tomadas de decisões em relação às estratégias operacionais realizadas pela Polícia Militar, inclusive no município de Lagarto, onde qualquer apreensão de veículos é efetivada sob a tutela do Código de Trânsito Brasileiro.

Por isso, consideramos a notícia falsa e descabida, pois depõe contra os honrados policiais que arvoram dia após dia, em todos os postos e graduações, a bandeira de servir e proteger a sociedade sergipana mesmo com o risco da própria vida.

Fonte: PMSE