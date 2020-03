FECOMÉRCIO COMPLETA 72 ANOS DE ATIVIDADES PELO PROGRESSO DE SERGIPE

29/02/20 - 10:42:02

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac celebra nesta sexta-feira (28), 72 anos de atuação em Sergipe. Período este, marcado por grandes conquistas e realizações em favor dos empresários, trabalhadores do comércio e sociedade sergipana. Em 28 de fevereiro de 1948, durante o período de recuperação da sociedade após a segunda guerra mundial, os empresários sergipanos queriam promover transformações sociais, por meio do estímulo ao empreendedorismo, defesa dos interesses empresariais, geração de emprego e renda para a população. As aspirações de um Sergipe melhor levaram à criação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe.

A Federação do Comércio carrega em seu bojo, trabalhos importantes para Sergipe, como ser a referência em assistência, lazer, saúde, cultura e educação, oferecidos pelos empresários do comércio, através do Sesc, para toda a população sergipana. A federação também promove qualificação profissional de qualidade através do Senac, maior escola profissionalizante de Sergipe, que já formou centenas de milhares de sergipanos em seus cursos de capacitação, ao longo de sua história.

Todo o trabalho desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe teve grandes incentivadores em sua realização. As ações dos presidentes que passaram pela entidade. José Ramos de Moraes, seu fundador, Hilton José Ribeiro, José Raimundo dos Santos, Januário Gomes Conceição, Walker Martins Carvalho, Antônio Fernando Carvalho, Carlos Henrique Nascimento, Abel Gomes da Rocha Filho, Hugo Lima França geriram a Federação do Comércio, com interesse em fortalecer o sistema em favor do desenvolvimento do estado. A missão atualmente cabe ao presidente Laércio Oliveira, que tem se dedicado a trabalhar as ações de expansão e construção das novas unidades do sistema no estado de Sergipe. Laércio destaca que o Sistema Fecomércio está vivendo um momento de expansão.

“Em Sergipe, o Sistema Fecomércio sempre foi uma entidade muito forte, consolidada por meio das ações, principalmente do Sesc e Senac. Agora estamos preparando o futuro do sistema, não apenas com a construção de mais unidades, mas com o fortalecimento dos nossos programas desenvolvidos, para podermos atender melhor a população sergipana, sempre prestando serviços de excelência e primazia, voltados para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo de Sergipe. Estamos lutando muito para construir novas unidades, para levar nossos trabalhos até os maiores municípios do interior sergipano, para atender melhor a todo o povo sergipano”, disse.

Caracterizam-se ações como o programa Mesa Brasil, desenvolvido pelo Sesc, que atende a mais de 60 mil famílias em todo o estado, que ao longo de sua existência, distribuiu mais de cinco milhões de quilos de alimentos para pessoas pobres de comunidades fragilizadas socialmente na capital e interior do estado. As ações do sistema seguem em ritmo acelerado para o interior sergipano, com as unidades móveis de saúde OdontoSesc e Sesc Saúde Mulher, que ajudam os municípios prestando atendimento de qualidade para a população na saúde bucal e na prevenção e diagnóstico do câncer nas mulheres sergipanas. A filosofia da entidade visa à promoção de ações que pudessem melhorar a qualidade de vida dos empregados do comércio e facilitar os meios para seu aperfeiçoamento cultural e profissional. Por meio dos Programas PSG e Aprendizagem, o Senac democratiza o acesso à qualificação profissional, oferecendo aos sergipanos vagas gratuitas em diversos cursos, nas unidades Aracaju, Lagarto, Itabaiana, Tobias Barreto e posto avançado de Propriá. Além disso a instituição está ampliando sua atuação, com a unidade Nossa Senhora da Glória, que será a maior escola do interior sergipano. Além disso, o Senac oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, por meio do Senac EAD. Com o seu vasto leque de opções, o Senac consolida-se como a maior escola de capacitação profissional de Sergipe, e com uma grande vantagem: encaminhar as pessoas para o mercado de trabalho por meio do Banco de Oportunidades Senac Carreiras, que abriu portas para mais de 1.600 pessoas no ano passado.

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe atua em todos os 75 municípios do estado por meio de suas unidades móveis de saúde e educacionais do Sesc, bem como através das unidades móveis do Senac, que levam cursos profissionalizantes desenvolvidos com excelência para as pessoas de todo estado, indo além de suas instalações físicas, sempre seguindo com o objetivo de formar profissionais e promover a transformação social na vida das pessoas, sempre fazendo o melhor para os sergipanos.

