Governo celebra 185 anos da Polícia Militar do estado de Sergipe

29/02/20 - 10:21:31

Nesta sexta-feira (28), o governo do Estado realizou, no Teatro Tobias Barreto, solenidade em comemoração aos 185 anos da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE). Representando o governador Belivaldo Chagas, o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, acompanhou o ato solene, que teve como objetivo homenagear a corporação e seus integrantes que ao longo desses anos vem contribuindo para a construção de uma corporação mais humana e efetiva.

Na oportunidade, foram entregues 26 Medalhas do Mérito para oficiais e praças, além de autoridades civis que contribuem de forma significativa as atividades policiais em diversos âmbitos. Também foram homenageados militares das polícias militares dos estados de Alagoas, Bahia e Amapá, instituições coirmãs que por diversas vezes auxiliam em operações policiais.

“Destaco a grandeza e empenho da Polícia Militar de Sergipe, representada por esses abnegados homens e mulheres, que trabalham diuturnamente para proteger a população sergipana”, afirmou o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola.

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral Santos, ressaltou a importância dos militares que compõem a corporação. “Hoje é um dia extremamente especial. São 185 anos de uma instituição que é patrimônio do povo de Sergipe, que não teria chegado a tantos anos de existência sem o serviço abnegado e sério de homens e mulheres que a constroem todos os dias. Fica aqui o nosso agradecimento e rendemos as nossas homenagens”, afirmou o comandante-geral da PMSE.

O comandante-geral falou ainda da importância do apoio do Governo do Estado de Sergipe à PMSE e enfatizou o quanto isso vem resultando em uma segurança pública de qualidade para a sociedade sergipana.

No decorrer da solenidade, o subtenente Solimões foi homenageado com a Medalha do Mérito Policial, em virtude do seu ato de coragem ao salvar a vida de uma mulher desmaiada em uma torre de alta-tensão, no município de Canindé do São Francisco. Visivelmente emocionado, o subtenente agradeceu o reconhecimento sendo aplaudido por toda a plateia.

Presentes na solenidade, autoridades parceiras da corporação, como o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, membros do Poder Legislativo Estadual e Municipal, membros da Superintendência da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, membros do Ministério Público Estadual, além de outras importantes instituições que colaboram direta e indiretamente com a Polícia Militar.

