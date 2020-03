Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Unit inicia atendimento gratuito para declaração do IR

29/02/20 - 09:45:14

O serviço solidário será ofertado a partir de segunda-feira, 2 de março

Começa na próxima segunda-feira, 02 de março, o período para prestar contas ao leão. A declaração do Imposto de Renda 2020 – ano base 2019, deve ser feita, até 30 de abril, por quem teve rendimento tributáveis (salários, aposentadoria, aluguéis e pensões) acima de R$ 28.559,70 ao longo de 2019, possui mais de R$ 300.000,00 em patrimônio, obteve mais de R$ 40.000,00 rendimentos isentos, não tributáveis ou retidos na fonte, realizou operações na bolsa de valores, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e permaneceu até 31/12/2019 e/ou declarou receita bruta de R$ 142.798,50, ou mais, em atividade rural.

Para contribuinte, que deve ficar atento à algumas mudanças por conta da necessidade de maior detalhamento das informações, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, da Universidade Tiradentes, inicia, na segunda-feira, 02, o atendimento para quem precisa declarar o IR pessoa física ou ainda tirar dúvidas. O serviço é solidário. Para elaboração da DIRPF/2020, o contribuinte pode fazer a doação de 2kg de alimentos. O horário de funcionamento será de segunda à sexta, das 07h30 às 11h30. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Unit funciona na Rua Lagarto, 253, no centro de Aracaju (SE). Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (79)3218-2323 ou 2325.

NAF

Em funcionamento desde 2016, o NAF já realizou 4.175 atendimentos. Com uma média mensal de 200 consultas, o Núcleo de Atendimento Contábil e Fiscal foi apontado pela Receita Federal como um dos 10, entre 319 núcleos avaliados, com alta recomendação no país.

Todos os serviços são destinados a pessoas que recebem até três salários mínimos. O atendimento é feito por alunos do curso de Ciências Contábeis sob a supervisão de professores.

Segundo a Coordenadora do NAF, Prof. Flávia Karla Gonçalves Santos, outras demandas encontram respostas no Núcleo. “É possível fazer agendamento Receita Federal, alteração cadastral de CPF, impressão de cartão CNPJ, malha fiscal, regularização de pendências na Declaração de Imposto de Renda (IRPF), isenção de IPI/IOF- Aquisição de veículo para deficiente autista, isenção de IPI/IOF- aquisição de veículo para taxista, isenção de IRPF – Doenças Graves, microempreendedor individual, pedido de restituição e compensação (Perd/comp), parcelamento de dívidas da Receita Federal, parcelamento de dívidas da PGFN, parcelamento de dívidas do MEI, INSS (atualização do CNIS, extrato de benefício), comprovante de rendimentos do INSS, servidor do Estado”, ressaltou.

E o NAF estreou 2020 com novidades. “Uma parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda vai permitir ampliar os atendimentos para o CEAC instalado no Parque Shopping, localizado no bairro Industrial e, também, nos campi da Unit, no interior do Estado”, revelou Flávia Santos.

Fonte e foto assessoria