ONDA DE ASSALTOS EM PROPRIÁ CONTINUA PREOCUPANDO POPULAÇÃO

29/02/20 - 08:44:59

Na noite de sexta-feira (29) foi registrado uma série de assaltos na cidade de Propriá, mais especificamente nas imediações da Igreja do Rosário, outro próximo ao mercadinho de Lapinha e também mais um no Beco Novo. As vítimas eram todas jovens.

Em todos os casos foi registrado que dois jovens em uma motocicleta do tipo Zig Preta são os autores e portavam arma de fogo como forma de agir. Apesar do esforço das policias civil e militar, em conter ações como essas, fato é considerado como onda de assaltos em razão da ação que se fez desde outros lugares circunvizinhos à Propriá.

Motos e motonetas continuam sendo vistas em Propriá sem placas, desafiando ao que foi dito pelo Tenente-Coronel Wildes Cruz que disse agir e recolher motos sem placa. Além dessa infração e desrespeito, falta de capacetes, menores de idade e alta velocidade não mudaram na cidade.

O fato repercute na imprensa local e a população pede providências, pois vários jovens estudam no período da noite, tanto na cidade quanto em Aracaju e chegam tarde sem saber o que lhes esperam na ida do trajeto de suas residências.

Por Adeval Marques

Foto: ilustrativa