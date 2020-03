POLICIAIS DO 7º BPM E DO BPRV FRUSTRAM MAIS UMA TENTATIVA DE ROUBO DE GADO

29/02/20 - 07:45:10

Policiais Militares do 7° Batalhão localizado em Lagarto, agem rápido e mais uma vez, em menos de uma semana, consegue frustrar roubo de gados na região.

Os policiais foram acionados pela guarnição do BPRV (Colonia 13), na noite desta sexta-feira (28) para verificar a denúncia de roubo de gado no povoado que faz divisa com a cidade de Boquim, já que havia denúncia em razão de suposto roubo de gado.

Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o furto de animais, que estavam sendo embarcados em um caminhão.

Um suspeito fugiu pelo matagal ao avistar a chegada da guarnição. Um segundo suspeito, proprietário do caminhão, foi preso e encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

O proprietário dos animais foi localizado e comunicado do fato.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende