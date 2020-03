TCE debate parceria com a USP para ofertar especialização em auditoria do setor público

29/02/20 - 10:11:17

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) trabalha a possibilidade de firmar parceria com a Universidade de São Paulo (USP) a fim de oferecer curso de especialização para seu corpo técnico na área de auditoria do setor público. A ideia ganhou força nestas quinta (27) e sexta-feira (28), quando professores doutores da instituição de ensino estiveram na Corte a convite do diretor da Escola de Contas (Ecojan), conselheiro Carlos Pinna.

Na passagem pelo Tribunal, Ana Carla Bliacheriene e Luciano Vieira de Araújo foram recebidos pelo conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, e participaram de reuniões em setores do órgão, a exemplo da Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT). Por fim, debateram com coordenadores e demais integrantes das áreas técnicas do TCE acerca dos temas que poderão ser inseridos na ação.

“Vamos trabalhar em temas focados tanto nas necessidades, quanto na questão da inovação e integração entre as áreas do Tribunal, pensando em um curso apropriado para o momento em que estamos, de uma sociedade em transformação. Nosso objetivo é preparar o servidor levando em consideração a necessidade que ele possui e também os desafios que estão surgindo. O resultado final é desburocratização, modernização, integração do trabalho, tudo isso trazendo melhor resultado para o Tribunal e para a a sociedade”, afirmou o professor Luciano Araújo.

A ideia inicial é a criação de um curso de pós graduação nos moldes de Ensino à Distância (EAD), com conteúdo desenvolvido pela USP, atendendo às principais necessidades de trabalho do TCE/SE. Um curso que funcione de maneira personalizada, com o objetivo de atender às principais demandas dos servidores da Casa e em busca de um melhor serviço público para a população sergipana.

De acordo com Bliacheriene, para a USP é importante que o conhecimento científico acadêmico possa gerar um impacto positivo para a sociedade e, para isto, as parcerias com órgãos públicos como o TCE são valorizadas. A professora ainda destacou que os Tribunais de Contas possuem um papel educativo relevante, uma característica levada em consideração para concretização de atividades de extensão da Universidade.

“Os Tribunais de Contas têm um papel educativo e indutor extremamente relevante; acreditamos nesses Tribunais como motor de inovação na melhoria de qualidade do serviço público. Dentro da ideia que pretendemos colocar em prática, as nossas disciplinas são moldadas nas necessidades do órgão público, então, essa reunião que fizemos hoje com os servidores nos ajuda a compreender como é a rotina diária deles, o que eles necessitam de conhecimento, para trazermos dentro de duas abordagens. A primeira delas é uma abordagem teórica clássica e também uma base teórica de inovação; a segunda parte é um conhecimento de prática. Mesclamos os professores de alto grau acadêmico, para a teoria, com instrutores que se encontram na prática da administração pública, para trazerem também os desafios do dia a dia”, explicou.

Para Jailton Moura, diretor de Modernização do Tribunal, especializações nesse formato, promovidas pelo próprio Tribunal de Contas para os seus diversos cargos, “qualificam tanto os servidores legalmente habilitados para o desempenho das atividades finalísticas de Controle Externo, quanto os servidores vinculados às áreas administrativas do Tribunal, contribuindo com o aprimoramento profissional no exercício das respectivas funções”.

Já de acordo com a diretora Técnica do TCE, Patrícia Verônica, a expectativa é que a oportunidade possa atualizar os servidores nos temas de auditoria, além de torná-los ainda mais capazes e melhores em seus serviços. “Partindo da premissa de que conhecimento nunca é demais, o TCE, por meio de sua presidência e da diretoria da Escola de Contas pretende especializar os seus servidores, agora de uma maneira diferenciada, porque seria uma especialização voltada diretamente para as necessidades do corpo técnico, dos servidores do Tribunal. Pretendemos qualificar e aprimorar os colaboradores nas políticas públicas voltadas para auditoria e outras disciplinas que são necessárias para o bom desempenho das atividades do TCE. Não é uma pós-graduação já pronta, esta possui um viés personalizado, em que estamos desenvolvendo conteúdo para atender às necessidades dos setores do Tribunal, seja setor médico, de informática, de obras e serviços, a busca é trabalhar nas necessidades para melhorar ainda mais o serviço efetuado pelo Tribunal de Contas”.

Fonte e foto DICOM/TCE