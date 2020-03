EM NOTA, ADEMA INFORMA QUE AS PRAIAS SERGIPANAS ESTÃO PRÓPRIAS PARA BANHO

Os banhistas podem aproveitar as praias no verão sergipano tanto na capital quanto no interior sem preocupações, indica Adema

Análises da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), realizadas nesta semana, atestam que as praias de Sergipe continuam próprias para banho. De acordo com o diretor-presidente do órgão, Gilvan Dias dos Santos, os exames das análises laboratoriais de balneabilidade são realizados semanalmente em Aracaju e nas praias do interior.

As praias do Viral, Praia do Refúgio, do Robalo, da Aruana, da Atalaia Velha, do Banho Doce, do Bonara, do Havaizinho, dos Artistas, dos Náufragos, Cinelândia, seguem próprias para banho. “Todas as amostras das praias da capital e interior apontam que estão próprias para banho”, explica Gilvan Dias.

Relatório

O relatório das análises laboratoriais apontou que todos os trechos analisados na costa de Sergipe estão próprios para banho. As praias da Caueira, em Itaporanga D’Ajuda, do Abais, das Dunas e do Saco, em Estância, também estão próprias para banho. Assim como as praias de Jatobá e do Porto, na Barra dos Coqueiros, e a praia de Pirambu.