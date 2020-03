Estudante de medicina morre em acidente em Lagarto após colidir a moto com um cavalo

01/03/20 - 08:23:05

Os animais soltos nas rodovias que cortam o estado de Sergipe continuam provocando sérios acidentes. Desta vez, uma estudante teve a sua carreira interrompida

Um grave acidente ocorrido no inicio da noite deste sábado (29) fez mais uma vitima fatal no povoado Boeiro, na rodovia SE-270 que liga Lagarto ao município de Simão Dias.

A estudante de medicina identificada como Jéssica Almeida, morreu após colidir a motocicleta com um animal solto na Rodovia SE-270, no município de Lagarto´

Jéssica Almeida colidiu sua moto com um cavalo que estava solto na pista. Com o impacto, a estudante e o cavalo morreram no local.

As informações são de que faltavam apenas um mês para a jovem se formar.

Foto redes sociais

Munir Darrage