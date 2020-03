Evento sobre a liberdade religiosa reunirá líderes de várias religiões em Aracaju

01/03/20 - 05:45:23

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Aracaju, promoverá o Devocional Especial “Liberdade Religiosa, Cidadania e Direitos Humanos”, com o objetivo de ressaltar a importância da liberdade de crença e do respeito mútuo entre as religiões.

Serão abordados temas como a liberdade religiosa no ambiente profissional e educacional, direitos humanos e religião no estado laico, e o diálogo inter-religioso e a construção da cidadania. Entre os líderes religiosos e civis que palestrarão, estão Júlio César Freitas Góes, Presidente da Federação Espírita de Sergipe, o Pastor Antônio dos Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Ialorixá Maria Angélica Oliveira, da Federação de Umbanda e Candomblé de Sergipe, Rita de Cássia Santos Souza, representante do Movimento Focolares da Igreja Católica, Lutf Ur Rehman Mustafa, representante da Comunidade Muçulmana de Sergipe, a Promotora Euza Missano, do Ministério Público de Sergipe e o Vereador Lucas Aribé, representante da inclusão social. O evento é aberto ao público e gratuito, e será realizado no domingo, 1º de março, às 19h, na capela sede de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Av. Gonçalo Rolemberg Leite, 1633, Luzia.

Isa Eleonora Barreto Silva

Diretora de Assuntos Públicos