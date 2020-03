Kitty e Gabinete Compartilhado promovem audiência sobre terceirização do Samu

01/03/20 - 08:59:26

O gabinete compartilhado do Cidadania, formado pelos deputados estaduais Samuel Carvalho, Georgeo Passos e Kity Lima promoverá na próxima terça-feira, 3, uma audiência pública para tratar do processo de terceirização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) promovido pelo Governo de Sergipe. A audiência será iniciada às 14h no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

A situação tem sido monitorada pelos deputados desde as primeiras notícias compartilhadas na mídia sergipana. O gabinete compartilhado propôs um diálogo com a Secretaria de Estado da Saúde durante visita ao órgão no início de fevereiro e, na oportunidade, foi debatida a necessidade de preservar, principalmente, os servidores que chegaram ao serviço via concurso público.

Com o intuito de ampliar ainda mais esse debate e levantar as opiniões dos envolvidos, o Gabinete Compartilhado promoverá a audiência pública sob a presença de lideranças sindicais e de membros da sociedade civil.

CONVITE: Kitty Lima e Gabinete Compartilhado promovem audiência sobre terceirização do Samu

QUANDO: Terça-feira às 14h

ONDE: Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese)

