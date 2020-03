O REENCONTRO DA CATEGORIA CONSIGO MESMO”, DIZ RADIALISTA BIEL SOBRAL

Neste sábado, dia 29, os associados (as) da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS) estiveram reunidos na sede da entidade, situada nas dependências da Arena Batistão, em Aracaju, para eleger a diretoria executiva e o conselho fiscal para o triênio 2020-2023. Apenas uma chapa protocolou o registro para o pleito junto à secretaria da Federação Sergipana de Futebol (FSF).

A chapa vencedora, com o apoio de ampla maioria dos associados (98 votos), elegeu como presidente o radialista Biel Sobral, e o jornalista Josafá Neto, vice-presidente.

“Estaremos juntos com Biel e Josafá. Tenho certeza que o trabalho de reestruturação que iniciamos na entidade será continuado,” afirmou o ex-presidente da ACDS e agora mais novo membro do conselho consultivo, Adel Ribeiro.

Nos últimos anos, vários desportistas procuraram manter a ACDS ativa, mas os problemas eram muitos. Imediatamente, a gestão que se encerra sob a presidência de Adel iniciou uma campanha com o objetivo de resgatar os profissionais que compõem a crônica sergipana para fazer parte do momento de resgate da entidade.

Essa luta dos últimos 03 anos fortaleceu o momento atual e só contribuiu com o fortalecimento do atual planejamento para a reativação da instituição sob gestão.

Dentre as novidades no pleito, a descentralização do local de votação. Com a colocação de urnas itinerantes nas cidades de Itabaiana e Lagarto.

Segundo novo presidente, Biel Sobral, a nova diretoria será anunciada até o dia da posse que ocorrerá nos próximos 15 dias. “O dia de hoje representa o reencontro da categoria consigo mesmo”, revelou Biel.

Confraternização

Após o encerramento da reunião, foi servido um coquetel aos presentes, regado de uma boa resenha esportiva.

Você que atua ou atuou na imprensa regional e tem interesse em fazer parte da ACDS será bem-vindo. É só contatar um dos nossos associados ou nos visitar na sede da categoria ir realizar o seu cadastramento, ou recadastramento.

Ascom/ACDS

Por: Elder Santos