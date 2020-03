PREFEITURA DE ARACAJU REFUTA FAKE NEWS SOBRE NOVO CASO DE CORONAVÍRUS

Está sendo divulgado em sites de notícias e nas redes sociais que o primeiro caso suspeito do coronavírus foi confirmado em Aracaju e que o motorista da Uber que transportou a paciente infectada estaria internado no hospital Fernando Franco (Zona Sul) com sintomas da doença.

O motorista da Uber que deu entrada no Zona Sul no início da noite do dia 28/02 relatou que fez o transporte de uma passageira procedente da Itália no dia 02/02 (quando o país ainda não era zona de risco).

A mulher com suspeita do vírus chegou ao Brasil apenas 17 dias depois, em 19/02, e segue em isolamento domiciliar. Ainda não há confirmação do coronavírus em Aracaju.

O município está investigando a origem das informações falsas e irá denunciar ao Ministério Público todos os envolvidos pelo crime de divulgação de Fake News.

Em caso de dúvidas, a Vigilância Epidemiológica de Aracaju pode ser acionada pelos números 3711-5062, 3711-5048 ou 98107-5020.

01/03/20 - 06:34:10