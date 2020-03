Prefeitura de Japoatã entrega UBS no Povoado Projeto Ladeirinhas A após reforma

01/03/20 - 07:48:38

Readequar a infraestrutura de postos de saúde e melhorar os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) são algumas das prioridades da atual gestão da prefeitura de Japoatã. E a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, mais uma vez mostrou seu compromisso e realizou, nessa sexta-feira (28), a reabertura da Unidade de Saúde José Rodrigues dos Santos, no Povoado Projeto Ladeirinhas A.

Atualmente a unidade atende cerca de 1.500 pessoas que residem na comunidade, e também dá suporte aos povoados vizinhos. Após passar por obras de reforma e ampliação, a unidade dispõe de um espaço maior, possibilitando mais atendimentos e novos serviços à população.

“A unidade está mais estruturada. Foi feita uma ampla sala para fisioterapia, uma sala para pré-consulta, sala para vacina, de esterilização, farmácia, sala de observação, dois consultórios médicos e consultório odontológico. Todas as salas foram climatizadas, além de novos equipamentos e melhoria em toda a parte elétrica. Também foram feitos muros para trazer mais segurança e comodidade aos pacientes e profissionais”, observou a coordenadora de Saúde, Vanessa Góis.

“Sempre fui bem atendida pelos profissionais na unidade antiga, mas o espaço era menor e muitas vezes não dava para fazer mais atendimentos ao mesmo tempo. Nossa comunidade é muito grande e com pessoas carentes que precisam de uma atenção especial”, destacou Juliana Conceição, moradora do povoado.

Durante a solenidade, o prefeito Magno reiterou o compromisso da gestão em atender aos anseios da população e fazer com que todos tenham acesso as políticas públicas. “Nossa gestão também está voltada para as comunidades, mesmo os povoados mais distantes. Estamos trabalhando para que todos tenham acesso a um serviço de saúde de qualidade”, afirmou.

A unidade de saúde disponibiliza uma série de serviços, como consultas médicas, de enfermagem, atendimento do NASF, imunização, curativos, administração de medicamentos, visitas domiciliares, tratamento odontológico, serviço de farmácia, dispensação de medicamentos, e agora realização de coleta de material para exames laboratoriais.

ASCOM/PMJ