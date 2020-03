Tributo ao Rei do Pop no Teatro Tobias Barreto no dia 23 de maio

Em 2020, completam-se onze anos da morte de Michael Jackson. A efeméride desencadeará uma série de reverências ao astro internacional. E um dos maiores shows do mundo em homenagem ao artista vai se apresentar em Aracaju. “Tributo ao Rei do Pop”, com Rodrigo Teaser, faz única apresentação dia 23 de maio, 21 horas, no Teatro Tobias Barreto, com grandiosa estrutura: banda ao vivo, bailarinos, telões de LED e muitos efeitos especiais.

Com duas horas e meia de apresentação, Teaser revisita clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White”. Desde a estreia em 2012, o show já foi visto por milhares de pessoas dentro e fora do Brasil, como as passagens pelo México, em 2017, e Chile, em 2018. A produção tem o aval do coreógrafo LaVelle Smith, que acompanhou Michael por mais de 20 anos. Juntos, Teaser e LaVelle fizeram shows pelo Brasil, apresentaram-se em programas de TV e trabalharam em um especial para o canal Multishow, em 2016, ocasião que marcou os sete anos da morte de MJ. A performance foi ao vivo e registrou uma das maiores audiências do canal.

Os ingressos já estão à venda no Clube Melissa (Shopping Jardins e Riomar) e na Bilheteria do Teatro, ou através do site www.ingressodigital.com

Com informações da organização do evento➡ NPRODUCOES E EVENTOS @NPRODUCOESOFICIAL

Fonte e foto assessoria