Unit inicia atendimento gratuito para auxiliar contribuinte com o Imposto de Renda

01/03/20 - 08:01:15

O serviço solidário será oferecido pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

O auxílio para preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019, é para a pessoas que recebem até três salários mínimos. O atendimento no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal-NAF é feito por alunos do curso de Ciências Contábeis sob a supervisão de professores. O serviço é solidário. Para elaboração da DIRPF/2020, o contribuinte pode fazer a doação de 2kg de alimentos.

O horário de funcionamento será de segunda à sexta, das 07h30 às 11h30. O NAF funciona na Rua Lagarto, 253, no centro de Aracaju (SE). Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (79)3218-2323 ou 2325.

Devem prestar contas ao leão a partir desta segunda-feira, 2, quem teve rendimento tributáveis (salários, aposentadoria, aluguéis e pensões) acima de R$ 28.559,70 ao longo de 2019, possui mais de R$ 300.000,00 em patrimônio, obteve mais de R$ 40.000,00 rendimentos isentos, não tributáveis ou retidos na fonte, realizou operações na bolsa de valores, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e permaneceu até 31/12/2019 e/ou declarou receita bruta de R$ 142.798,50, ou mais, em atividade rural. A declaração do Imposto de Renda 2020 – ano base 2019, deve ser entregue até 30 de abril de 2020.

Em funcionamento desde 2016, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Tiradentes já realizou 4.175 atendimentos. Com uma média mensal de 200 consultas, o NAF foi apontado pela Receita Federal como um dos 10 melhores, entre 319 núcleos avaliados no Brasil.

Fonte e foto assessoria