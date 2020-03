2º BPM recuperam veículo na Praia de Adutora e prende três envolvidos

02/03/20 - 05:17:45

Polícias do 2° BPM, (Cará 01), recebem informação de um suposto roubo de uma Fiat Toro na cidade de Propriá. Ao realizar rondas avistam o veículo próximo a entrada da Praia da Adutora seguindo em direção a cidade de Propriá.

O condutor ao perceber a viatura policial e empreendeu com fuga, sendo interceptado logo após, com o apoio de outra guarnição (Tático 21), próximo a Panificação na entrada da cidade.

Na revista os policiais encontraram um revólver de calibre .38 com duas munições intactas. e com três ocupantes no veículo que foram conduzidos à Delegacia para as providências cabíveis.

Por Adeval Marques