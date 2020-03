7ª RODADA DO SERGIPÃO DEFINE OS CLASSIFICADOS PARA QUADRANGULAR E REBAIXADOS

02/03/20 - 05:01:51

A última rodada da primeira fase do Sergipão Estadaium.Bet, guardou muitas emoções para o torcedor sergipano tanto para definir os clubes classificados para o quadrangular como também para definir os clubes rebaixados da competição.

No município de Frei Paulo, na região agreste, a equipe do Freipaulistano recebeu o Sergipe, no estádio Jairton Menezes. Com a bola rolando uma partida muito equilibrada. Ainda na etapa inicial, o Sergipe abriu o placar com o atacante Cleber. No segunda tempo de falta o volante Everton ampliou para os visitantes. O FreiPaulistano diminuiu com gol do volante Acássio. Final: FreiPaulistano 1×2 Sergipe.

Em Pedrinhas, os donos da casa enfrentaram o Dorense, no estádio Roberto Silva. O touro do sertão venceu por 2×0, com dois gols do atacante Caranguejo. Final: América 0x2 Dorense. Com o resultado a equipe do América está rebaixada para Série A2 de 2020. Ainda na briga pelo rebaixamento as equipes do Itabaiana x Lagarto se enfrentaram no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

Em uma partida muito disputada e com boas chances para as duas equipes foi o tricolor serrano que balançou as redes com o atacante Otávio no primeiro tempo. Final: Itabaiana 1×0 Lagarto. Com o resultado a equipe do Lagarto está rebaixada para Série A2 de 2020.

Na capital sergipana, a equipe do Confiança recebeu o Boca Júnior, na arena Batistão. A partida teve cinco gols e a vitória do Confiança. Os gols do dragão foi marcado por Leidson (contra), Mikael e Reis. Os atletas Vinícius e Diego Costa marcaram para os visitantes. Final de jogo: Confiança 3×2 Boca Júnior. Com o resultado a equipe do Confiança conquistou a primeira fase do Sergipão Estadium.Bet. O clube azulino também conquistou vaga na Copa do Brasil de 2021.

Com os resultados confira a classificação final da primeira fase do Sergipão Estadium.bet:

1) Confiança 17 pontos

2) Sergipe 16 pontos

3) FreiPaulistano 10 pontos

4) Itabaiana. 09 pontos

5) Boca Júnior 08 pontos

6) Dorense 08 pontos

7) Lagarto 06 pontos

8) América 04 pontos

O quadrangular final do Sergipão Estadium.Bet, terá inicio no dia 11 de março. Confira os confrontos:

1° rodada (11/03)

20h15 – Itabaiana x Confiança, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

20h15 – Sergipe x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju

Fonte FSF

Foto: Wendel Resende