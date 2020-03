ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CAMINHÕES DEIXA TRÊS PESSOAS FERIDAS

02/03/20 - 07:54:50

Um acidente ocorrido por volta das 04:30 horas desta segunda-feira (02), envolvendo uma caçamba e uma carreta ocorreu na BR-101, deixou três pessoas feridas.

O acidente foi registrado no povoado Pai André, no município de Nossa Senhora do Socorro e as informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe, são de que três pessoas ficaram presas às ferragens e foram socorridas com ferimentos leves.

Foto redes sociais