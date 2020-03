Análise de solo para financiamento agrícola pode ser realizada no ITPS

02/03/20 - 09:40:36

Produtores rurais podem fazer a análise com preços acessíveis em Sergipe

A utilização da ciência e tecnologia no campo tornou-se sinônimo de produtividade. É por isso que as análises de solos estão entre os principais pré-requisitos estabelecidos pelas instituições financeiras para concessão do financiamento agrícola. Em Sergipe, os produtores rurais realizam as análises com apoio do Governo do Estado que, por meio do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), oferta o serviço a preços acessíveis.

O engenheiro agrônomo Rivaldo Cordeiro, coordenador do Laboratório de Solos e Química Agrícola do ITPS, explica que as análises exigidas pelos agentes financeiros representam a garantia de que os produtores rurais terão ferramentas para correção das possíveis deficiências de micronutrientes no solo e ampliação da produtividade. “Uma das análises identifica o nível de fertilidade e possibilita que o produtor obtenha também a recomendação de adubação, ou seja, um laudo indicando a quantidade de nutrientes que devem ser adicionadas ao solo no intuito de corrigir suas deficiências e obter sucesso na colheita”, detalha.

Outra exigência dos agentes financeiros, conforme Rivaldo Cordeiro, é a granulometria, análise que identifica o teor de argila no solo, apontando se ele é arenoso ou argiloso. “Os agentes financeiros exigem um percentual mínimo de 15% de argila, isso porque o solo argiloso, retém água por mais tempo, evitando processo de sede na planta e aumentando a possibilidade de êxito na safra”, completa.

Porém, a análise de solo deve ser feita periodicamente pelo produtor rural, independentemente da exigência das instituições financeiras. “O produtor rural deve enxergar essas análises como algo que irá beneficiá-lo. Os laudos auxiliarão no aumento da produtividade e da lucratividade, pois a partir do momento em que o produtor utiliza uma recomendação de adubação adequada, o solo receberá os nutrientes na medida necessária, evitando gastos desnecessários com insumos”, observa a diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby.

Passo a passo

Para realizar o serviço, o produtor rural deve entregar uma amostra do solo ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do ITPS, setor responsável pela emissão do boleto de pagamento do serviço e pelo encaminhamento das amostras ao Laboratório de Solos.

A análise de fertilidade completa custa R$ 25,27. Se houver a necessidade de recomendação de adubação, o produtor paga R$ 6,80 a mais por cada cultura. No caso de análise de fertilidade completa com granulometria, o valor é R$ 50,25.

A coleta das amostras de solo deve ser feita com orientação de um agrônomo. Caso não disponha do profissional, o produtor rural pode obter instruções por meio de contato com o SAC ou acessando a site oficial do ITPS.

Vale destacar que os laudos emitidos a partir das análises de solo realizadas pelo ITPS têm o ‘Selo de Qualidade do PAQLF’, que é conferido pela Embrapa Solos/RJ em reconhecimento à confiabilidade dos resultados. O Laboratório de Solo do ITPS também é acreditado na norma ISO 17025, uma ferramenta de escala internacional utilizada pelo Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para representar o reconhecimento formal da competência técnica de um laboratório.